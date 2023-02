Gyászol Hollywood, elhunyt a Rendőrakadémia-filmek sztárja

89 éves korában elhunyt George R. Robertson. A színészt, aki mögött fél évszázadnyi karrier állt, a legtöbben a Rendőrakadémia-filmekből ismerhették, ahol Hurst rendőrfőnököt alakította hat alkalommal is. Január 29-i halálát most jelentette be a családja, ám részleteket nem árultak el körülményekről – írja a Deadline.

Robertson egyébként színházi színészként kezdte a karrierjét, mielőtt a hatvanas években elkezdett volna filmekben szerepelni. 1984-ben kapott szerepet az első Rendőrakadémia moziban, amit öt újabb követett 1989-ig. A legutolsó, hetedik felvonásban már nem játszott.

A színészt felesége, lánya, két unokája, valamint négy dédunokája gyászolja – természetesen a rajongók mellett.