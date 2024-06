Horváth Éva komoly döntést hozott!

Igazi izgő-mozgó aktív kissrác Horváth Éva kisebbik fia, Alex. A műsorvezető bátran elkönyvelhetné edzésnek is azt, ahogy jár-kel – vagy sok esetben fut – a gyermeke után.

Horváth Éva és családja az egész nyarat itthon töltik - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Aktivitásban mindenkit überel, még a nagyobbik fiamat, Kristófot is. Megjegyzem, ezt nem gondoltuk volna, mégis sikerült! Alex megy mindenhova, mint egy tornádó – kezdte a hot! magazinnak nevetve Éva. – Már csak miatta is minden ajtót bezárunk otthon, mert ő legszívesebben fogná magát, és elindulna felfedezni a világot! A kétméteres vízbe is bátran beugrik, ezért prioritás volt, hogy mihamarabb megtanuljon úszni.

A család néhány éve Balira költözött, ezért a fiúk jól beszélik az angol nyelvet, sőt indonézül is tudnak pár szót.

– Kristóf otthon magyarul beszél, Alex viszont kizárólag angolul. A kicsi mindent megért magyarul is, de csak angolul válaszol. Egyébként már érti az indonéz nyelvet, indonéz dalokat is énekel. Nála már figyeltünk erre, hogy ha már adott ez a lehetőség, akkor fejlesszük az indonéztudását is – mesélte az édesanya.

Alex után folyton szaladni kell - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Nem mondom, hogy nincs néha hiszti”

A két testvér között négy év a korkülönbség, ezért csak mostanában kezdenek közeledni egymáshoz. Egyre többet játszanak együtt, de – mint minden testvérpár esetében – azért néha előfordul, hogy valamiben nem értenek egyet.

Igazi fiútesók; nem mondom, hogy nincs néha hiszti vagy egy-egy bunyó, de azért tényleg kezdenek úgy igazán egymásra találni. Amióta Alex ki tudja fejezni magát, elindultak a közös játékok

– mesélte a büszke anyuka, majd elárulta, milyen közös játéka van neki Alexszel. – Mivel szereti a kihívásokat és a kalandokat, van egy szerepjátékunk: keressük a szellemet, indonéz nevén a „hantut”. Ez a mi kis cuki játékunk.

Horváth Éva fiai mindkét ország konyháját szeretik

A család nemrég érkezett haza Magyarországra, és úgy tervezik, hogy itthon töltik az egész nyarat. Éva ennek különösen örül, hiszen itt érzi igazán otthon magát.

– Imádom, ahogy kint vagyunk a kertben, a jó időben. A fiúk bármivel eljátszanak, mostanában málnát, cseresznyét és meggyet szedünk együtt vagy elmegyünk piacozni. Nagyon élvezzük az itthoni nyarat – ecsetelte. – Mindkét ország konyháját szeretik. Alex mindent megeszik. Magyar részről imádja a kolbászt, a sajtokat, a szalámit, de szereti a rákot és a halat is, ráadásul imádja a zöldségeket! Simán megeszi a brokkolit, a karalábét és a cukkinit is, úgyhogy nincs olyan problémám, hogy nem tudok mit adni neki vacsorára!