Idézetben vallott Földes Eszter a házasságáról

Mindenkit megdöbbentet a hír, amikor Földes Eszter és Lovasi András kívülről tökéletesnek tűnő házassága zátonyra futott. A pár közösen jelentette be, hogy elválnak útjaik, és határozottan kijelentették, hogy nem szeretnének a témában többet beszélni. Azonban a színésznő többször is idézetekkel és azok mögöttes jelentésével árult el meglepő részleteket a nem is olyan boldog házasságukról. Többször is az érződött, hogy a Kossuth-díjas zenész hűtlen volt feleségéhez.

Földes Eszter már új életet kezdett, szőke haját vöröses árnyalatúra cserélte (Fotó: RTL Klub)

A napokban egy újabb idézetet osztott meg közösségi oldalán, ahol ismét érzelmi részleteket árult el a korábbi kapcsolatáról. A színésznő Jodie Foster szavait használta, mégis komoly dolgok érződnek a sorok mögött. Földes Eszter mindent megtett a láng ébren tartásáért, de úgy tűnik Lovasi András nem volt partnere abban, hogy boldogan éljenek.

Az a fajta ember voltam, aki átkel az óceánon valakiért, aki még az utcán sem sétálna át miattam. Bocsánatot kértem bár nem tettem semmi rosszat. Sokáig tartott, amíg megértettem, hogy nem mások tettek szomorúvá, csalódottá, hanem a saját tévhitem, hogy mindenkinek ugyanolyan szíve van, mint nekem...

– idézte Földes Eszter a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében.

Sokatmondó sorokat osztott meg a színésznő (Fotó: Instagram/ Földes Eszter)

Szakítás után új életet kezd Földes Eszter

Földes Eszter most már a szinglik táborát erősíti, és úgy tűnik, elsődleges célja, hogy lelkileg összeszedje magát, ami teljesen érthető. Így pár hétre elhagyta az országot, hogy egy tengerparti helyen pihenje ki a szakítás fájdalmait. Azonban nem csak ez az újdonság a színésznővel kapcsolatban, egy piros kört tetováltatott a csuklójára, ami a fordulópontot jelképezi.