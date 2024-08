Fekete Dávid kitálalt: Ilyen valójában a gyermekei kapcsolata az új párjával!

Sikerült eljutni pár emlékezetes helyre az idén nyáron, többek között Horvátország egyik nagyon szép tengerpartjára is. A szállodát úgy választottuk, hogy gyermekbarát legyen. Fontos nekünk, hogy amikor a gyermekek is velünk tartanak, akkor az kifejezetten inkább róluk szóljon. Vannak időszakok, amikor minden hétvégén együtt vagyunk. Nyári időszakban többször is és egy hetet már nyaraltunk is együtt. Fantasztikus érzés a családommal így négyen együtt menni!