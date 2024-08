Nem akárkivel futhat össze az Operett Maffia hazájába költözött sztárja

Dancs Annamari és férje néhány hónapja gondoltak egy merészet és fejest ugrottak az igazi, hamisítatlan olasz dolce vitába. Úgy döntöttek ugyanis, hogy félig-meddig új életet kezdenek az álomszép Szicíliában, azon belül is Taorminában. A népszerű turista célpontnak csodálatos tengerpartja van, már régóta beleszeretett az Operettszínház sztárja.

Dancs Annamari, az Operett sztárja Szicíliában találta meg álmai otthonát (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Mára pedig már el is készült mesébe illő otthonuk, amiben minden olyan lett, ahogy azt megálmodták.

− Életünk egyik legnagyobb kalandját éltük át az elmúlt hetekben: nincs 3 hónapja, hogy rátaláltunk erre a lakásra, ahonnan az egész Taormina-Giardini öblöt látjuk a teraszunkról. 23 nap alatt varázsoltunk otthont belőle, hála érte a két fantasztikus építőnknek! A férjemmel együtt terveztünk, vásároltunk, cipeltünk, főztünk, festettünk, szereltünk, takarítottunk (az építkezési törmeléket is) közben gyereket és nagyit is kirándultattunk, szeretgettünk… és voltunk 5 alkalommal a strandon is, kb 1 órát, szóval, a bátorságunk, a két kezünk munkája és a 38-40 fokban gyorsan összegyűlt verejtékünk is benne van ebben a lakásban/ kilátásban. És őszinte vagyok: marha büszke vagyok magunkra! – írta Instagram-oldalán kiposztolt videójához a színésznő, amiben bemutatta elkészült álomotthonukat.

Dancs Annamari bármikor összefuthat egy világsztárral

A rajongóknak persze nem kell aggódniuk, a szicíliai lét ugyanis egyáltalán nem veszélyezteti Annamari karrierjét, ugyanis budapesti lakását is megtartotta, az Operettben pedig továbbra is sorra játssza majd a főszerepeket.

Kivéve persze, ha valahogy el nem jut Hollywoodba, az olasz lapok ugyanis arról pletykálnak, hogy egy igazi világsztár nyaral annak a településnek a partjainál, ahol Dancs Annamari lakik. Nem más vakációzik Taormina és Giardini Naxos környékén, mint Leonardo DiCaprio, erről maga Dancs Annamari számolt be egy 24 órán át elérhető Instagram-videóban.