Csókkal cáfolta a pletykákat Curtis és Judie

Curtis és Barnai Judit 2020 tavaszán szerettek egymásba, pont abban az időszakban, amikor a zenész élete nem volt éppen a csúcson. A szakmai karrierje megrendült a Majkával való szakítása miatt, és a drogproblémáin is éppen csak túl volt, amikor feltűnt a színen a tökéletes ellentéte: a példás életet élő profi sportoló. A kettejük kapcsolatára nem sokan fogadtak volna, de az idő végül mégis őket igazolta, már közös házban élnek, kutyájuk van és a családalapításon gondolkodnak. A tökéletességbe azonban egy pár hete bezavart valami...

Curtis életébe nagy változást hozott Judie (Fotó: Máté Krisztián)

Megromlott a viszony Curtis és Judie között?

A pletykák pár héttel ezelőtt kezdődtek meg azzal, hogy Curtist megint sokat látják az éjszakában mulatni, és sosincs vele Judie, sőt a közös képek is mintha eltűntek volna az Instagram-oldalaikról. A rossznyelveknek ennyi elég is volt, azonnal mindenki biztos volt benne, hogy vége lett a románcnak. Curtis azt akkor a lapunk hasábjain keresztül cáfolta:

− Judie-val köszönjük szépen, jól vagyunk. Szeretjük egymást. Igen, voltak mélypontok a kapcsolatunkban, pont úgy, ahogy a legtöbb embernél, sőt, biztos vagyok benne, hogy még lesznek is, de nem menekülünk el a problémák elől. Megbeszéljük a dolgainkat és igyekszünk túllendülni a problémáinkon, együtt, közösen − mondta a zenész.

Judie és Curtis kapcsolata beton biztos alapokon ál (Fotó: Szabolcs László)

Újra együtt

A magyarázat persze sokaknak nem volt elég, mindenki Judie-t hiányolta, akiről viszont kiderült, hogy a TV2-n hamarosan elinduló Farm VIP-ben forgatott, ezért nem szerepelt hosszú heteken át nyilvánosan. Curtis akkor megígérte, hogy ahogy kijön a műsorból a kedvese, amikor csak tudja, meg fogja mutatni a kétkedőknek, hogy minden rendben van köztük, és a zenész állta is a szavát! Augusztus huszadikán például egy szerelmes közös képet osztott meg az Instagram-oldalán, amihez mindössze annyit írt: „Szeretlek, kicsi!”, amire Judie is kommentelt: „Én is téged nagyon.”