„Kivétel nélkül minden családnál könnyeztem én is” – az Újratervezés forgatásáról árult el megható részleteket Csuti

Stohl Andrással és Szabó Zsófival az élen indul újra augusztus 12-én hétfőn a TV2 Klub első saját gyártású műsora az Újratervezés. A negyedik évadban Zsófi mellett egy másik új arc is feltűnik, aki nem más, mint Csuti. A műsorban a sztárok és egy profi csapat együttesen segít olyan nehéz sorsú családoknak akinek az otthona nem megfelelő számukra, sőt akár életveszélyes is. Míg a műsorvezetők programokat szerveznek a családnak és közösen élményeket gyűjtenek, addig az üzletember projektmenedzserként irányítja a folyamatokat és persze ő maga is kiveszi a részét a munkából. Csuti most azt is elárulta milyen élmény volt számára a forgatás.

Csuti bevallotta: gyakran ő is sírt az Újratervezés forgatásán (Fotó: TV2)

Az édesapa számára nemcsak emberileg, de kifejezetten szülőként is megterhelő volt egy-egy pillanat. És bár igyekezett felkészülni, van amire nem lehet:

Elképesztően nehéz volt. Látva az előző évadokat, nyilván számítottam erre az érzelmi hullámvasútra, de hatalmas a különbség még az elképzelés és a valóság között is. Már az első családtól kezdve rengeteget sírtunk, meg persze örültünk is. A műsornak két csúcspontja van, az első, amikor bejelentjük a családoknak, hogy bekerültek a műsorba, ott ismerjük meg igazából a történetüket és ott nyugodtan mondhatom, hogy kivétel nélkül, minden családnál könnyeztem én is. A másik ilyen pont pedig az átadás, amikor meg örömünkben sírtunk.

Ugyan hivatalosan a folyamatok irányítása volt a feladata, de Csutinak egyáltalán nem okozott gondot, hogy ő maga is kivegye a részét a feladatokból:

– A kétkezi munkával nekem egyáltalán nincs problémám. Persze először mindenki jókat nevetett, amikor megérkeztem, hogy én majd glettelek vagy ilyesmi. De valójában nagyon szeretem ezt csinálni, akkor amikor építkeztünk is nagyon sokat voltam kint a helyszínen és próbáltam kivenni a részem. És itt természetesen akkor is csináltam a dolgokat, amikor nem forgott a kamera. Nyilván a koordinálás is az én feladatom volt projektmenedzserként, de ha már voltak olyan folyamatok, amiket nyugodtan kipróbálhattam, anélkül hogy kárt okoznék, nagyon szívesen részt vettem. A végére már egész ügyesen raktam a parkettát azt mondták, mert a 10 lerakott sorból már csak 6-ot kellett felszedni.