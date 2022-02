A magyar énekesnő elárulta, mivel lendül át a nehéz élethelyzeteken

Így történt, hogy a pandémia miatti bezártság gyümölcse egy új album lett. A hosszú hónapok alatt természetesen az egészségét és a külsejét sem hanyagolta el. Úgy fogalmazott: élő energia csak élő energiából lesz, ezért igyekszik minél több nyers zöldséget enni.

A Metropol olvasóinak még tippeket is adott, hogy mi az a 3 dolog, amit ha betartunk, mi is olyan bomba formában lehetünk, mint ő. És ha az is érdekel, hogy mi az a partvis-aerobik, keresd a holnapi Metropolt vagy látogasson el a www.metropol.hu oldalra.