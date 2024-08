Az utolsó pillanatig hitte Boros Lajos, hogy visszatérhet a rádióba

A legendás rádiós az orvosaival és családjával szövetkezve mindent megtett azért, hogy műtéte után teljesen felépüljön. Boros Lajos az utolsó pillanatig hitte, hogy egyszer még visszatérhet a rádióba, de ez a vágya már nem valósulhatott meg.

A Bumeráng műsorral vált legendává Boros Lajos (Fotó: Kállai Márton)

Szívműtétje után nem tudott teljesen meggyógyulni Boros Lajos

A rádiós örökletes szívbillentyű-elégedetlenségben szenvedett, 2018-ban ezért pacemaker-beültetésen esett át, majd még ugyanabban az évben életmentő műtétet hajtottak végre rajta orvosai. A beavatkozás során a legendás rádiós két szívbillentyűjét is megoperálták, azonban a műtét után Boros Lajos nem ébredt fel: öt hétig feküdt kómában. Miután felébredt, nagyon hosszú regeneráció várt rá, hónapokra eltűnt, hogy a gyógyulásra tudjon koncentrálni. Újra kellett tanulnia járni, rengeteg gyógyszert szedett, bízott benne, hogy teljesen felépül. Három évvel ezelőtt úgy tűnt, minden rendben, fellélegezhet ő is és a szerettei is, meggyógyult.

Abban az évben újabb boldogság érte, ha csak egy műsor erejéig is újra összeálltak Bochkor Gáborral, akivel neve összeforrt. A Bors ott lehetett a történelmi adás felvételekor.

Hatalmas volt mindenki boldogsága, amikor egy adás erejéig újra összeállt Boros Lajos és Bochkor Gábor (Fotó: Bors)

Nekem már kevesebb időm van annál hátra, mint, hogy olyanokkal legyek, akik nem szeretnek. Továbbra sem vagyunk barátok, de valami összeköt bennünket, és ez már sosem változik meg. Nagyon érdekes, de tényleg most is úgy működtünk, mint régen. Én mondok valamit, a Bocsi megcáfolja. Nekem tetszik valami, ő utálja, Voga meg kettőnk között egyensúlyozik

– mondta akkor Boros Lajos lapunknak.

Vissza akart térni

A csütörtökön elhunyt legenda sosem tett le arról, hogy visszatérjen, vezethessen klasszikus rádióműsort.

– Örömmel vállalnék klasszikus rádiós felkérést, de nem kapok egyet sem. Nem szomorkodom emiatt, hiszen így is vannak online stream-műsoraim, amiket egy hétfős bandával csinálunk közösen. Mindannyian vérprofik, így nagyon könnyen és élvezetesen telik a közös munka. A beszélgetőpartnerek is szívesen jönnek hozzánk, mert tudják, hogy nem a botrányaikra vagyok kíváncsi, hanem azt szeretném bebizonyítani, hogy értékes és jó emberek. A hallgatók is nagyon szeretnek minket. Jó lenne, ha profibb szinten tudnánk ezt csinálni, ehhez viszont egy szponzorra vagy egy rádiós csatornára volna szükségünk, akik anyagilag támogatnának minket – mondta júniusban a Star magazinnak.