Béres Alexandra rászoruló gyerekek iskolakezdését segíti

Idén is megszervezte a Sulipakk kampányt, azaz az iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretetszolgálat. A kampány augusztus 9-én, pénteken kezdődik és szeptember 6-ig tart. A segélyszervezet munkatársai és önkéntesei az elmúlt évben kétezerötszáz csomagot osztottak ki az iskolákban és több család átmeneti otthonában, elsősorban az ország legszegényebb vidékein. A korábbi évekhez hasonlóan a baptista tanszergyűjtést Béres Alexandra, a Súlykontroll program kidolgozója és vezetője jószolgálati nagykövetként támogatja. Első lépésként mindjárt úgy, hogy a saját gyermekeinek is azt tanítja, hogy adni jó.

Béres Alexandra kérdés nélkül csatlakozott a kezdeményezéshez Fotó: Baptista Szeretetszolgálat

Ahol a szükség, ott a segítség

Bizonyos élethelyzetekben komoly terhet ró az iskolakezdés a családokra, főleg ahol több gyermek is él. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében megújult külsővel honlapot indított, a www.sulidoboz.hu oldalon online módon, egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával támogathatók a rászoruló kisiskolások. Könnyen összeállítható a sulidoboz: ehhez csupán ki kell választani, hogy milyen összegben, alsós vagy felsős lánynak, fiúnak szánja az adományozó az ajándékot.

A tanévkezdés komoly nehézségek elé állítja a mélyszegénységben élő magyar családokat, ezért fontos, hogy minél több kisgyermek iskoláztatását tudjuk segíteni a tanszer adományokkal

– mondta Béres Alexandra. – Minden támogatásért nagyon-nagyon hálásak vagyunk! Most is szemünk előtt lebeg a kihívás, mivel a közelgő beiskolázás sokezer családnál okoz leküzdhetetlennek látszó gondot, de a szükségben élők, anyagi bajba jutottak számíthatnak ránk. Egy tanszer adománnyal is lehet velük tudatni, hogy sokan gondolnak rájuk és nem maradtak egyedül!

Béres Alexandra évek óta a lányaival segít

Béres Alexandra a TV2 Mokka vendégeként is mesélt arról, hogy hogy vette rá a lányait (Panna 14 éves, Flóra 9 éves) arra, hogy rászoruló gyerekeknek segítsenek: