Bálint Antónia: „Végül mindig beigazolódott, hogy így kellett lennie”

Bálint Antónia visszavonult közel tíz éve a nyilvános szerepléstől, most azonban a TV2 sikerműsorában, a Szerencsekerékben tűnik fel.

Bálint Antónia hosszú kihagyás után kezdett újra műsorokat, interjúkat vállalni (Fotó: Bors)

Bálint Antónia: „Minden úgy jó, ahogy van”

– 2015-ben visszavonultam, de azóta már itt-ott felbukkanok – ismerte el nevetve a Bors kérdésére. Bár a pénteken adásba kerülő Szerencsekerék adásról még nem árulhatott el titkokat, azt elmondta:

– Alapvetően szerencsés embernek tartom magam.

Nyilván voltak az életemben olyan történések, amiket adott pillanatban nem így éltem meg, de végül mindig kiderült, hogy a végkifejlet pont emiatt lett szerencsés, beigazolódott, hogy így kellett lennie.

– Édesanyám, Isten nyugosztalja, mondta mindig: minden úgy jó, ahogy van. Ebben a szemléletben élem az életem.

Szerencseszámáról vallott Bálint Antónia

Bár alapvetően nem egy nagy szerencsejátékos, élénken emlékszik az első lottózási élményére:

– Gyerekkoromban édesanyám egyszer elém tett egy lottószelvényt, hogy ikszeljek be egy számot. A tizenhármast választottam, ami azóta is a szerencseszámom. Édesapám, aki 225-ször lépett nemzeti színekben jégre, a 13-as számú mezt viselte, és szépségkirálynő is ezzel a sorszámmal lettem. Azon a lottósorsoláson pedig ki is húzták a tizenhármast – idézte fel mosolyogva. Elárulta, nem egy nagy szerencsejátékos, a legnagyobb nyereménye egy kávéfőző volt, ami akkor egyébként éppen kapóra jött neki.

„Van egy munkahangom”

Bár közel tíz évet töltött a kamerák kereszttüze nélkül, Antónia hamar visszaszokott a stúdióközegbe:

– Lámpaláz persze volt, de az mindig: akkor is, amikor minden nap élő adásban szerepeltem. A kezem-lábam ilyenkor remeg, de a hangom az sosem. Van egy munkahangom, ami ilyenkor automatikusan előjön, persze tanultam légzés- és beszédtechnikát. Egyébként általában két perc alatt elmúlik az izgalom, és újra otthon érzem magam a kamera előtt.