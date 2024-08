Átverte rajongóit: Somhegyi Krisztián szakított a hagyománnyal

Betöltötte a 30-at Somhegyi Krisztián és ikertestvére, Kristóf. Legalábbis ezt hiheti mindenki, aki nem ismeri a fiúkat, vagy lusta elindítani egy internetes keresést. A valódi dátumig ugyanis van még pár nap.

Somhegyi Krisztián betöltötte a harmincat, de ez nem látszik (Fotó: TV2)

A Dancing with the Stars korábbi sztárja nem tévesztette el életük egyik legfontosabb dátumát. Egészen hétköznapi magyarázata van annak, miért került ki egy – a hölgyek körében igen népszerű – szülinapi fotó Somhegyi Krisztián Instagram-oldalára.

– Igazából augusztus 18-án lesz, ez csak egy előrehozott születésnap volt. Most találtunk egy olyan időpontot, amikor a szűk családból mindenki ráért egy sütögetésre – mesélte lapunknak Krisztián.

Somhegyi Krisztián nem ijed meg az évektől

Bár élsportolóként akár aggódhatna is, hogy a második évtized is lezárult, remek formában van fizikailag és mentálisan is. A maga részéről nem igazán izgul a téma miatt, ezért is tudja felszabadultan megélni a nagy napot – kétszer.

Sokan ráfeszülnek arra, hogy már nem kettessel kezdődik az életkoruk. Az az igazság, hogy engem nem visel meg. Nem érzem magam öregebbnek, mint 29 évesen, szóval ebből nem csinálok problémát

– árulta el.

Úgy tűnik, ő fejben előbb elért ebbe az érett életkorba, mint ahogyan azt a naptár hozta, hiszen stabil párkapcsolatban él már évek óta. Krisztián párja, Viczián Viktória modell személyében úgy tűnik, megtalálta az igazit. A fiatalok korábban már a gyermekvállalásról is beszéltek a hot! magazinnak.

– Viki még kicsit tart ettől a kérdéstől. De szerintem ez változik majd, én készen állok – mondta akkor a lapnak Krisztián, aki addig is a közös családi fészek megtalálásán fáradozik kedvesével.

Hónapok óta keresik a megfelelő otthont, hiszen mindenképpen kertes, többgenerációs házat szeretnének, de azt nem egyszerű megtalálni. Születésnap ide, vagy oda, ez még mindig nyitott kérdés.

– Még keresgélünk, mert nem találtuk meg azt a házat, amibe beleszerettünk volna – árulta el a sportoló.