„A betegségemmel nem törődök” – Megtörte a csendet Reviczky Gábor, az állapotáról vallott

Bár köztudott, hogy Reviczky Gábor súlyos beteg, ő maga nem igazán beszél a rákról, sőt jó ideje teljesen elzárkózik a sajtótól. A Kossuth-díjas színész most azonban kivételt tett és a Tények Pluszban megválaszolta az egész országot foglalkoztató kérdést, hogy hogy van most.

Reviczky Gábor reagált a rémhírekre, elárulta milyen az állapota Fotó: Bors

A Nemzet Művésze elárulta mit érez most a betegségével kapcsolatban.

Köszönöm szépen jól vagyok. A betegségemmel nem törődök, mert ha az ember ilyesmivel foglalkozik, akkor úrrá lesz rajta és nem szabad tudomást venni róla. Úgy kell élni, mintha mi se történt volna

– kezdte.

Bár nemrégiben valóban kórházban volt, de nem a daganata miatt, ahogy sokan gondolták:

– A szívem belső burkán keletkezett egy streptococcus góc, és azt kezelni kellett. 24 napot voltam kórházban, mert azt dupla adag antibiotikummal tudták csak elmulasztani, de sikerült. Bár a doktor úr tudta, hogy az nem onnan jött, tehát kellett lennie valahol egy gócnak, ami ezt okozza és végül egy béltükrözés kapcsán ki is derült. Akkor kaptam egy mondhatni lórúgás erősségű antibiotikumot, aminél már az első tabletta hatott, de napi kettőt kellett bevennem és végig szedni a kúrát.

A színművész rengeteget dolgozik és nem sokat pihen, de a horgászat fontos helyet foglal el a szívében Fotó: Végh István

De persze, ami mindenkit foglalkoztat, hogy akkor mi is a helyzet most a betegségével és a kezelésekkel.

Szerintem abból már meggyógyultam. Most már csak havonta egyszer megyek orvoshoz. De a kezelések ideje alatt vezetni is képtelen voltam, mert a kocsiban elájultam volna. Egyszer el akartam menni Tökölre, de már az első helységben le kellett állnom, mert ájulási rohamom volt. De ez nem egy egészséges dolog, nem vállalnék be többet. Ezt is csak azért vállaltam, mert csontrákom is volt, tehát háromféle rákom volt. De csak a csontrák miatt mentem el kezelésekre, mert annál szörnyűbb halál nincs

– vallotta be.

Reviczky Gábor nem tervez visszavonulni

A 75 éves színművész nem is gondolkodik azon, hogy valaha is elhagyja a színpadot, sőt most is olyan erőbedobással dolgozik, mint évekkel ezelőtt, így az őszi színházi szezonra is nagyon készül.

– Most is játszom a Hamletben, a Dzsungel könyvében meg a Képzelt betegben, a Valahol Európában című darabban most nem, mert azt akarták, hogy ne legyek túlterhelve. Szerintem soha nem megyek nyugdíjba. Bár valójában én már nagyon régen nyugdíjba mentem, korengedménnyel – árulta el nevetve.