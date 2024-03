Megszólalt állapotáról a rákkal diagnosztizált Reviczky Gábor

Egy év kihagyás után már nagyon várja Reviczky Gábor, hogy ismét pecabotot ragadjon és horgásszon. Mint ismert, a Kossuth-díjas színművésznél 2022-ben diagnosztizáltak prosztatarákot, több kemoterápiás kezelésen is át kellett esnie, ennek köszönhetően sikerült legyőznie a gyilkos kórt. Már a színpadra is visszatérhetett, márciusban pedig a vízpartra is kilátogat.

A horgászat nagyköveteként vett részt a pecagálán Fotó: Bors

„Javulok”

Javul az állapotom. Kezdem visszanyerni az erőmet

– mondta a Borsnak Reviczky Gábor, aki a horgászat nagyköveteként részt vett a pecások gáláján, ahol többek közt kitüntették a 2023-as év legjobb horgászait.

A tavalyi évben a betegségem miatt nem tudtam horgászni. Idén viszont mindenképp visszatérek a vízpartra. Igaz, még nem most, mert nagyon fázós vagyok. Nincs sok zsír rajtam, ami felmelegít. Megvárom, amíg ennél is jobb idő lesz.

Már nagyon várja, hogy jobb idő legyen, és ismét a vízparton hódoljon szenvedélyének Fotó: Bors

Ragadozó halakra vágyik

A Kossuth-díjas színművész arról is szót ejtett, hogy nemcsak az időjárás miatt nem kezdte el még a horgászatot, hanem a tilalom miatt is, ugyanis jelenleg sem süllőre, sem csukára, sem balinra nem lehet pecázni.

– Bevallom, nem igazán szeretek békés halakra horgászni. Élvezetesebb a ragadozó halakat fárasztani, ráadásul az ízüket is sokkal jobban szeretem. Ha pedig esetleg pontyozom, akkor ki sem viszem a haltartót, az összeset visszaengedem. De május előtt biztosan kimegyek horgászni, mert harcsát lehet ilyenkor fogni, és azt a halfajt is nagyon szeretem – tette hozzá a Nemzet Művésze címmel kitüntetett színész.

Csak versenyeken horgászik pontyra Reviczky Gábor Fotó: Békés Megyei Hírlap

„Jólesik a közönség szeretete”

Reviczky Gábort hatalmas szeretettel fogadták a világbajnok horgászok, akik sorban álltak a gálán, hogy egy-egy közös fotót, aláírást kérjenek a színészlegendától. De nemcsak a pecások rajonganak érte, a közönség szeretetét az is jól mutatja, hogy a legtöbben őt szeretnék a nemzet színészének, miután Benedek Miklós halálával megüresedett egy hely.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy rám gondol a közönség. Jólesik a szeretetük. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nem az emberek döntenek, hanem a nemzet színészei választják meg az új tagot

– zárta Reviczky.