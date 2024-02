Visszatért, majd szívszorító bejelentést tett a rákkal diagnosztizált Reviczky Gábor

Világrekordra készül a Pesti Színház, ahol 24. éve töretlen sikerrel játsszák Molière utolsó színdarabját, a Képzelt beteget. A kezdetektől Reviczky Gábor játssza a főszereplő Argant, így tavaly, amikor a művész a rákkal küzdött, levették a műsorról. A gyógyultnak nyilvánított Kossuth-díjas színész vasárnap este azonban képzelt betegként visszatért úgy, hogy bele sem kellett néznie a szövegkönyvbe.

Reviczky Gábor visszatért a Képzelt beteg darab főszereplőjeként (Fotó: Vígszínház)

Reviczky Gábor szívszorító vallomást tett: Új darabot már nem vállalok!

Még 2022-ben diagnosztizáltak a népszerű színésznél prosztatatrákot, ami után gyorsan, sokat romlott egészségügyi állapota, mivel áttétek alakultak ki nála. S bár eleinte tiltakozott a kemoterápiás kezelés ellen, végül nem maradt más lehetőség számára, mivel áttéteket találtak a szervezetében. A színművész saját bevallása szerint az első hármat jól tűrte, de a negyedik és ötödik kezelés már nagyon megviselte, a hatodiktól pedig kimondottan rosszul volt, legyengült, szédült, sorozatos ájulásai voltak, és sokat romlott az állapota. De végül a gyötrelmes kezelések meghozták a remélt gyógyulást. Most pedig visszatért a Képzelt beteg főszerepében a Pesti Színházban és a hálás és meghatott közönség nem akarta leengedni a színpadról.

− Büszkén mondhatom, hogy óriási siker volt – mondta lapunknak a visszatérés után Reviczky Gábor. − Nagyon komoly, intellektuális közönség volt, akik komolyan vették a darab humorát. Bevallom, a végére jobban elfáradtam, mint a betegségem előtt, de tudja, ez amolyan nagyon jóleső fáradtság. Szeretem ezt a szerepet, ezt a darabot. Képzelje, lassan világrekord lesz, 24 éve játszuk, játszom, igaz először a Covid miatt két évig nem, majd tavaly a betegségem miatt nem volt műsoron. Ezért is nagyon kellett koncentrálnom, nem akartam cserben hagyni sem a kollégákat, sem a nézőket, pedig bele sem néztem a szövegkönyvbe, ami mellesleg nem is volt a kezdetektől. De annyira enyém ez a szerep, hogy úgy látszik, nincs is rá szükség!

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt arról is kérdeztük, milyen új darabra készül, szívszorító választ adott.