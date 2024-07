Félmillió egyetlen éjszaka: elképesztő luxusban pihen Zimány Linda

Miközben pörgettük Zimány Linda posztjait, arra gondoltunk, vajon megengedhetjük-e magunknak, mi „firkászok”, hogy akár csak egyetlen éjszakára szobát béreljünk abban a szállodában, ahol a szőke nehézbombázó időzik így a nyár derekán. Nos, ez koránt sem panasz, de nem hogy nem engedhetjük meg magunknak, de még a legvadabb álmunkból sem riadunk arra, hogy távozáskor a libériás portás benyújtja nekünk a számlát, amiben a minibár teljes tartalma is szerepel. Mert, hogy földi halandó aligha tér be a Cote d’ Azur-ön tett sétája után hogy ott hajtsa álomra a fejét.

Zimány Linda a legnagyobb luxusban élvezi a francia riviérát (Fotó: Szabolcs László)

Akár milliós tételre is rúghat Zimány Linda egy napi szállása

De nézzük meg tüzetesebben, mennyi is az annyi, ha mégis arra kényszerülnénk, hogy a Muse Hotelben keressünk magunknak éjjeli menedéket! Az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló portálon megkerestük a szállodát, melybe dr. Zimány Linda szunyókál mostanában egy fárasztó nap után és bizony tátva marad a szánk. Egy augusztusi napot néztünk ki magunknak, elvégre a főszezon az igazi, így a két személyre szóló egyetlen éjszaka alap ára 452 ezer jó magyar forintra rúgna, már ha megelégednénk az Elegance lakosztály nyújtotta kényelemmel, amihez egy saját, merülőmedence is dukál.

A jogdoktor számlája jó magasra is rúghat (Fotó: Máté Krisztián)

Van feljebb...

Persze arra az eshetőségre is felkészültünk, hogy az indulás előtt megnyerjük a lottó ötöst, így kacérkodtunk a gondolattal, hogy szintet lépünk és Prestige lakosztályban töltjük azt a bizonyos, rongyrázós éjszakát. Ebben az esetben az ár duplázódik, vagyis 980 ezer forintot kér majd el a már említett szállodaportás. Ezért cserébe már 80 négyzetméternyi lakóteret kaphatunk és persze egy saját teraszt is, mi több, egy medence is csak a mi nevünkre lesz delegálva. Igaz azt nem tudjuk, hogy Zimány Linda melyik szobatípust foglalta el, mi több azt sem, hogy kivel, de a lényeg, hogy láthatóan jól érzi magát a meseszép tengerpart, álomszép szállodájában, ahol nem egy napot tartózkodott, az már biztos.

Egyébiránt a szállodában vannak még szobatípusok, de azokat meg sem mertük nézni, nehogy kiszámlázzák a látványt. Nem mellesleg a posztok közötti időhézagból az is megállapítható, hogy a dögös jogdoki, minimum három napot héderezett a "kecóban".