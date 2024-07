Válságban Harry és Meghan házassága: végre hazatér a tékozló herceg?

Meghan Markle és Harry herceg keményen dolgozott azon, hogy saját márkát és életet építsenek a királyi családtól távol, de mostanra olyan hírek láttak napvilágot, hogy egyre nagyobb a távolság a pár között.

Fotó: i-Images / eyevine

A kaliforniai élet nem váltotta be számukra a hozzá fűzött reményeiket és egyre nagyobb a nyomás a páron már csak azért is, hogy elő tudják teremteni a megélhetésükhöz szükséges pénzt (Károly király ugyanis már nem ad nekik apanázst). Harry herceg körül kirobbant a botrány, mivel ő kapott meg egy olyan díjat, amelyet több tízezer ember szerint meg sem érdemel. A feszültség azért is nő, mert a Netflix is átgondolja a velük kötött szerződésüket és a Spotify-megegyezés is kérdésessé vált.

Sussex hercege és hercegnéja következetesen egységes frontot mutatott be, és számos vihart átvészelt, amit Netflix-sorozataik, nyilvános szerepléseik és az Invictus Games-ben való közös részvételük is bizonyít. Ám úgy tűnik, hogy a független siker érdekében tett kitartó erőfeszítéseik visszájára sültek el, mivel egy forrás azt állította, hogy a pár hosszú idő óta először nem működik együtt, és a hírek szerint egyre növekszik közöttük a távolság.

Ez egy kihívásokkal teli hónap volt Meghan és Harry számára, és óriási nyomás nehezedik rájuk. Úgy érzik, folyamatosan támadások érik őket. Amikor először elhagyták a királyi családot, nagyon sok támogatást kaptak, és úgy tűnik, ez a támogatás egyre fogy. Az idő múlásával egyre több kritika éri őket

– állítja az informátor. Mint az köztudott, az Invictus Játékokkal kapcsolatos munkájáért Harry herceg vehette át a neves Pat Tillman-díjat, de ez sokaknak nem tetszett. Az informátor ezzel kapcsolatban is megszólalt:

Harryt nagyon bántotta a díjra jelölése miatti visszhang, Meghan pedig még mindig a Spotify miatt búslakodik, mivel szerette ezt a podcastot csinálni, és tudja, hogy az emberek azt akarják, hogy a következő projektje is kudarcot valljon, így elég nagy a feszültség a házukban. Ennek ellenére támogatják egymást, de sikerre lenne szükségük, hogy finanszírozzák extravagáns életmódjukat.

Tom Quinn, a királyi család szakértője megosztotta meglátásait a Mirrorral:

Növekvő szakadék van Harry és Meghan között, hiszen Meghan egyre inkább aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy élete nem az általa tervezett irányba halad. Szereti a média figyelmét, és utálja, hogy a felmérések szerint ő és Harry már nem érdeklik az amerikai közvéleményt.

A rajongók már tűkön ülnek és egyre többen kérdezgetik: ha elválna Meghan és Harry, a herceg végre hazatérne a családjához?