Nem hiszed el, mi hatotta könnyekig Tarján Zsófit

Tarján Zsófi számára gyermekkora óta nagyon fontos a művészet. Édesanyja, Hernádi Judit révén eleve magába szívta a színművészetet, éneket. Az énekesnővé cseperedő Zsófinak grafikus végzettsége is van.

Tarján Zsófi a Banksy-kiállításon vezetett tárlatot (Fotó: Máté Krisztián)

Tarján Zsófi mindene a művészet

Különleges tárlat érkezett nemrég Budapestre: a The World of Banksy – Az utca a festővásznam című kiállítást világszerte már kétmillióan látogatták. A napokban Hernádi Judit lánya, Tarján Zsófi különleges módon vett részt: tárlatot vezetett a kiállításon. Mint képzőművészt, nagyon megérintette a kiállítás, többször is meghatódott, hiszen szívéhez közel áll az inkognitóban lévő alkotó és művészete is.

A Honeybeast énekesnője korábban több interjúban is mesélt arról, hogy már gyermekként érdekelte az alkotás, és a rajzolás. Végül grafikus végzettséget szerzett, olajvászonképeit és grafikáit közösségi oldalain vonultatja fel és rendelésre is készít képeket.

Zsófi gyermekkora óta érdekli a művészet, felnőttként nemcsak énekesnő, de grafikus végzettsége is lett, festményeit már rendelésre kérik tőle (Fotó: Máté Krisztián)

Egy időre mamahotelbe költözött

Nemcsak szakmai élete robog, de nemrég a magánéletében is van változás történt: nemrég, 37 évesen visszacuccolt édesanyjához. Igaz, csak egy rövid időre, költözés miatt alakult így.

– Érdekes időszak volt, aminek hátrányait és előnyeit is megtapasztaltuk, ugyanakkor mindketten örülünk, hogy már vége – mesélte év elején a Borsnak mosolyogva a Honeybeast énekesnője. – Egy időutazás volt számunkra. 37 évnyi életet kellett belezsugorítanom egy hat négyzetméteres szobába – amit egyébként imádok –, oda, ahol a gyerek- és a tinikoromat töltöttem. Felnőttként meglehetősen nehéz volt. Picit úgy éltem, mint Harry Potter a lépcső alatt a gardróbszekrényben. Miközben a külön töltött csaknem húsz év alatt édesanyámnak is kialakult a napi rutinja, ami ütközött az enyémmel. Újra össze kellett hangolni az életünket, ami hol működött, hol nem. Viszont az egymás iránt érzett szeretet fölülírt mindent, hiszen nagyon jó anya-lánya kapcsolat a miénk, mégis nehéz feladat volt. Sajnos a nagy beszélgetős esték, órák elmaradtak. Viszont abban a pillanatban, ahogy elköltöztem, máris jött a telefon: „Jaj, Zsófikám, csak azért hívtalak, hogy elmondjam, szeretlek!”, rögtön elkezdtünk nosztalgiázni – idézte fel.