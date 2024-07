Parázsvita alakult ki Szoboszlai Dominik barátnője miatt: „Ez olyan megalázó egy nőnek”

Az ország focilázban ég, s bár a magyar válogatott már nem lép pályára a Labdarúgó Európa-bajnokságon, azért még mindig forró téma. S nem csak sportszempontból: a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik barátnője és szerelmi életük is sokakat foglalkoztat. Most éppen parázsvita alakult ki barátnője miatt – szúrta ki a Bors.

Szoboszlai Dominik barátnőjét betámadták, de volt, aki megvédte (Fotó: Bors)

Külseje miatt támadták be Szoboszlai Dominik barátnőjét

Egy fórumon szerkesztettek egymás mellé két fotót: az egyiken Buzsik Borka az arcszépítő programokat használva pózol – a másik pedig egy pillanatkép, ami már a valódi(bb) arcát mutatja. A különbség szembetűnő, bár nem egyedi a mai világban a közösségi oldalakon, hogy valaki él a szerkesztő programok adta lehetőségekkel. Mindenesetre Borka esetében ez elég volt ahhoz, hogy sokan rosszindulatúan nyilvánuljanak meg a külsejéről.

Sok rajongó azonban kiállt Szoboszlai és Borka mellett, azzal érvelve, hogy sokkal fontosabb, hogy működjön a kémia, és a belső értékek miatt szeressék egymást.

– Ha Dominik jól és kiegyensúlyozottnak érzi magát mellette, megvan a kémia kettejük között, akkor maradjon is így. És ha ez a kapcsolat kiegyensúlyozottá teszi a pályán mutatott teljesítményét is, akkor maradjanak is együtt sokáig… – vélekedett egy rajongó, aki példaképp felhozta az arzenál jóképű focistáját, Declan Rice-t, aki szintén sok bántást kap, amiért barátnője nem az a tipikus cicababa.

Az arzenál focistája kapcsolatát is sokan bírálják szerelme testalkata miatt (Fotó: BACKGRID)

Igen, ez olyan megalázó egy nőnek. Nekem ilyen példa még Pierce Brosnan és felesége. Szerintem alapból ez a Borka nagy nyomást érezhet magán az ex, Fanni szépsége miatt!

– helyeselt egy másik hozzászóló is, utalva arra, hogy Borkát sokan összehasonlítják a sztárfocista volt barátnőjével, Gécsek Fannival.

Pierce Brosnan és felesége is kap hideget-meleget, amiért Keely Shaye Smith-re felszaladtak a kilók az elmúlt években (Fotó: AFP)

– Borka úgy néz ki, mint egy átlagember, és én kifejezetten örülök, hogy nem a klasszikus focistafeleség-típus. Sajnálom, hogy nem él azzal a lehetőséggel, hogy megmutassa magát természetesebben a social media felületein, pedig szerintem fontos lenne az igazi nőket is látni ezen a platformon, de a folyamatos gyűlölködés és testszégyenítés, ahová ez a csoport eljutott, gusztustalan – kelt még a védelmére egy újabb hozzászóló, s sokan egyetértettek abban, hogy valóban szép, bájos lányról van szó. Egyesek szerint pedig az utálkozókból csak a féltékenység szól. Ahogy nemrég a Bors is megírta, a sztárfocista ugyanis tejben-vajban füröszti a lányt: luxusnyaralásokkal, ékszerekkel kényezteti őt.