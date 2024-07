Elköltözött a férjétől: megmutatta, hol kezdett új életet a magyar sztáranyuka

Szigligeti Ivett és Dudás Miki alig pár hete véglegesen lezárta a házasságát, s bár már többször került a kapcsolatuk mélypontra, nagyon úgy tűnik, hogy ez a szakítás most végleges. Már csak azért is, mert az olimpikon a közösségi oldalán azzal vádolta meg a (volt) feleségét, hogy megcsalta őt. Elmondása szerint nem akart erről beszámolni a médiában, azonban mindenki nekiesett, és őt kezdte el hibáztatni azért, amiért zátonyra futott a házasságuk. Nos, a kitálalásban nem volt köszönet...

Szigligeti Ivett és Dudás Miki házassága zátonyra futott (Fotó: TV2)

Szigligeti Ivett szakítása után új életet kezdett

Az imént említettük azt a bizonyos megcsalós sztorit, amiből most idézünk egy kicsit. Már csak azért is, mert a helyzet annyira komolyra fordult a házaspár között, hogy már szét is költöztek, s Ivett is új életet kezdett.

Akkor tegyünk pontot az i-re. Olvasom itt a médiában, hogy megint szakítottunk Ivett-tel. Én vagyok a sz*r, ezt kommentelik. Akkor most elárulom, hogy Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel, akit nem nevezek nevén, de Vecsésen egy autómosó.

– kezdte a szerda késő este megosztott, korlátozott ideig elérhető Instagram-történetét a magyar világbajnok kajakozó, majd így folytatta:

Kiderült, hogy Ivett nem véletlen jár oda heti 3x autót mosatni.

– Engem vádol a média megcsalással mikor ártatlan vagyok. Nekem nincs szükségem arra hogy írjanak rólam, nem ebből élek. Úgy látszik sajnos annak, akit 10 évig szerettem ez az éltető elem, hogy szerepelni kell. Ki kell rakni idézeteket meg mindent, hogy beszéljenek Rólunk. Én ezt nem szeretném – zárta gondolatait Miki, azóta pedig nem igazán lehetett hallani arról, mi történt a házaspár között. Csupán arról volt információnk, hogy Szigligeti Ivett új lakásba költözött, és el is kezdte otthonná varázsolni azt.

Most már ez a történet ott tart, hogy valóban otthon formája kezd lenni a háznak. Ezt maga Ivett mutatta meg a közösségi oldalán, s bár csak a konyha fért bele a képbe, már ebből is jól látszik, hogy mennyire hangulatos. A kommentelők szerint ez azt is jelenti, hogy a sztáranyuka túllépett a házasságán, de azt a kérdést is feltették, hogy miért ő költözött el?