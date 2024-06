Titokzatos férfit ölel szenvedélyesen Radics Gigi

Nagyjából egy éve jelentette be Radics Gigi, hogy gyermeke, Bella édesapjával szakítottak, és külön utakon folytatják az életüket. A gyereküket természetesen közösen nevelik tovább teljes egyetértésben.

Rengeteg rajongó szurkolt annak, hogy Radics Gigi és Marics Peti összejöjjenek (Fotó: YouTube)

Az elmúlt egy évben Gigi többször is nyilatkozott már arról, hogy jól érzi magát és élvezi a szingli életet, de ha bekopogtatna az életébe a szerelem, akkor nem feltétlenül csapná rá az ajtót.

Amikor kell, majd betoppan az életembe a szerelem is. Nem hajtom ezt egyáltalán, nekem most pont jó így, de azért hiszem, hogy egyszer eljön az a férfi, akire szükségem van, ha nyitott leszek lelkileg is erre

– nyilatkozta korábban a hot! magazinnak Gigi.

Az elmúlt időszakban több férfivel is összeboronálták már az énekesnőt. Ilyen volt az is, amikor a tavalyi Dancing with the Stars című műsorban a partnerével, Baranya Dáviddal hozták össze, vagy amikor arról pletykáltak, hogy Marics Petivel gyengéd szálak kötik össze, miután megjelent első közös duettjük, a Szép mosolyú lány.

Sokan gondolták azt, hogy Gigi és táncpartnere között több van, mint barátság (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi egy férfi mellett tűnt fel

Az énekesnő nemrég megosztott egy fotót a közösségi oldalán, amin egy férfit ölel szenvedélyesen. A második képről azonban kiderül, hogy ezúttal is klipforgatáson járt Gigi, tehát a titokzatos férfi csupán munkatárs. Ennek ellenére a követői egytől egyig szívecskéket kommentáltak Gigi posztja alá.

Úgy tűnik tehát, hogy rajongók folyton abban reménykednek, hogy Gigit újra eltalálja Ámor nyila. Ha viszont ez megtörténik, az énekesnő minden bizonnyal megosztja majd ezt az örömhírt a követőivel.