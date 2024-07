Házasság első látásra: Petra és Enikő újra találkoztak

Dávid Petra és Horváth Enikő a reality-ben ismerték meg egymást, az azóta eltelt időben többször is találkoztak már. A szereplők sosem titkolták, hogy megmaradt a jó viszony, amelyről most ismét meggyőződhetünk Petra legfrissebb bejegyzéséből.

Dávid Petra jó viszonyt ápol a Házasság első látásra többi szereplőjével (Forrás: Dávid Petra)

Lányos bulit tartottak

Mint az tudott, Petra személyi edzőként dolgozik és rendkívül jó viszonyban van a vendégeivel.

– A vendégeimmel töltöm a legtöbb időt napközben, legtöbbjükkel bizalmas viszonyban vagyok. A mostani alkalom úgy jött, hogy két lánnyal megbeszéltem, hogy elmegyünk a Balatonra, mindenkinek volt saját története szerelmi ügyben. Én a noszvaji hétvégéről meséltem, volt mit – kezdte sejtelmesen Petra.

Füredre mentünk és felmerült menet közben, hogy nézzünk át Tihanyba, így jött, hogy meglátogassam Encit, hiszen tudtam, hogy ott dolgozik, bár még új ez a munka neki. Írtam neki és örült is a látogatásnak. Jót tesz neki, hogy ilyen gyönyörű környezetben van most, látszik, hogy jól érzi itt magát, kiegyensúlyozott lett.

Tudnak egymásról a szereplők

Petra lapunknak elmesélte, hogy a Házasság első látásra szereplő tényleg jóban maradtak egymással.

Nyilván különbözőek a kapcsolatok, nem mindenki ugyanolyan szorosban van egymással, én például Bogival nagyon jókat tudok beszélgetni, de Encivel és Gyöngyivel is jóban vagyunk, Enci többször is aludt már nálam, mindenki nagyon aranyos.

– Gyöngyi Kornéliával lett szoros barátságban, ősszel is mennek majd Tunéziába nyaralni. Többször is beszéltük már ki a férfiakat, mindenkinek vannak történetei a férfiakkal, zajlik az élet. Gerivel hetente szoktam beszélni, Andris pedig most kicsit elfoglaltabb lett, amióta felvállalta a barátnőjét. Jánossal nem szoktam beszélni, Laci pedig teljesen eltűnt. Róla azóta, hogy véget értek az adások, semmit nem tudunk, ő ezt tudatosan így szerette volna. Ő az egyetlen szereplő, aki teljesen kimaradt a társaságból.