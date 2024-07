Összeszedtük a Farm VIP legemlékezetesebb jeleneteit

Csütörtökön jelentették be a Farm VIP idei, ötödik évad játékosait, akik között több meglepő versenyző is lesz. Akik az eddigi évadokat is kíváncsian követték, biztos emlékeznek izgalmas, vagy érdekesebb jelenetekre. Hiszen mindenkinek volt legalább egy olyan játékosa, aki ügyességével, viselkedésével a szívéhez nőtt, vagy épp ellenkezőleg, ellenszenvet ébresztett benne.

Számos emlékezetes pillanatnak lehettünk szemtanúi a Farm VIP során (Fotó: TV2)

De most nem kell egyik olvasónknak sem az emlékeiben kutatnia, mert a Bors összeszedte a legjobb jeleneteket az elmúlt négy évadból. Hiszen ki ne emlékezne például Szorcsik Viki és Mischinger Péter balhéjára, vagy a legutóbbi évadban szárba szökkenő szerelemre Szabó Simon és Balogh Edina között.

Egy éve még a Farm VIP-ban játszott, most babát vár!

Kiss Daniella tavaly bebizonyította, hogy nem csak a kifutón, de az állatok között és a házimunkában is megállja a helyét. Nem sokára egy újabb kihívás elé néz az egykori szépségkirálynő, aki a héten jelentette be, hogy párjával babát várnak. Korábban a Borsnak elmondta, hogy igazi szerelemgyermek az övéké és nagyon várják a kicsi érkezését.

Igazi szerelem gyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott, de mostanra bőven a második trimeszterben, már ő is sokkal nyugodtabb

– mesélt mosolyogva az egykori szépségkirálynő a terhességéről.