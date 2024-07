"Most egy szőke lánnyal nyalakodtam elvileg" - betelt a pohár Marics Petinél, feljelentést tesz

Mióta Marics Peti szakított Tóth Andival, azóta az énekest újabb és újabb hölgyekkel boronálják össze. Dancing with the Starsos szereplése alatt és után például Stana Alexandra volt az, akivel állandóan összeboronálták őt a rajongók. Most pedig egy újabb "kalandot" láttak bele az őéletébe egy szőke lány oldalán a ValMar egy balatoni fellépése után.

Marics Peti Instagram-sztoriban szólalt fel a legújabb pletykákat követően. Fotó: Fcebook/ValMar

A Redditen ezt követően szárnyra is kaptak a pletykák. Egyesek szerint Peti és a fiatal lány félreérthetetlen szituációkba kerültek egymással. Ebből pedig úgy vélték, a Megasztár zsűritagjának a szíve ismét foglalt lett. Nos, ezekre a "vádakra" most a főszereplő reagált, méghozzá hivatalos Instagram oldalán, 24 órán keresztül elérhető Instagram-történet keretében:

Nyilván megint a Reddit a forrás.

- kezdi történetét Marics Peti.

Most meg egy szőke lánnyal nyalakodtam elvileg, akit lassan bemutathatnának nekem is. Meg így úgy elküldtem az embereket, amikor odajöttek (mellékesen ilyen még akkor sem történt soha, amikor éppen kajálás közben jöttek oda képet kérni, pedig azért valljuk be, az nagyon nem a megfelelő pillanat erre). Tehát Efotton odaértünk, pacsi, köszönések, két frissítő, 40 fokban lenyomtuk a bulit és alig álltunk a lábunkon a fáradtságtól, így utána egyből léptünk haza, mert még két fellépés jött a héten. Ennyi semmi több

- írta az énekes kiemelve, mostantól kezdve azonban már nem hagyja tovább a rágalmazást: elkezd utána járni, hogyan lehet a kamu történeteket kitaláló embereket feljelenteni, ugyanis úgy véli, csak úgy fognak végre leállni az emberek.