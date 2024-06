Hidegrázós összefogás: Így küzd Curtis és Marics Peti a 8 éves kis Flóráért

Az újpesti rapper és barátai évekkel ezelőtt rendezték meg az első Sztárfocit, azzal a céllal, hogy a befolyt összegből rászorulókat segítsenek. Curtis nagy örömére a jótékonysági rendezvény azóta kinőtte magát, míg az elsőn alig volt néző, az utolsón telt ház volt és nem is tudott mindenki bejutni. Utóbbin világ és Európa-bajnok vízilabdázónk, Drávucz Rita kislányának gyűjtöttek pénzt. A külföldi operáció elképesztően magas ára szerencsére összegyűlt, Flóra 9,5 órás műtétje jól sikerült, szülei végtelenül hálásak mindenkinek, aki segített.

Curtis és barátai hozták össze a Sztárfocit azért, hogy rászorulókon segítsenek (Fotó: Facebook)

Curtis: Flóra igazi harcos, példakép!

Nem a háláért, nem a köszönömért és nem is azért szokott a rapper jótékonysági ügyek mellé állni, hogy írjanak róla. Curtis szerint, akinek a Jóisten ennyit adott, annak vissza is kell adnia belőle. A volt újpesti futballista mindig is érzékeny volt szociálisan, de amióta édesapa lett, különösen fogékony a beteg gyermekek megsegítésére.

− Öt éve vagyok édesapa, és szerencsés vagyok, mert Doncsinak mindent meg tudok adni – kezdte lapunknak Curtis. − De nem mindenki ilyen szerencsés, így amikor Óvádi Laci barátom szólt, hogy hozzuk össze a Sztárfocit, nem volt kérdés, hogy megyek. Azóta kéz a kézben megyünk, ha kell, rengetegen álltak mellénk, nem is mondok neveket, mert örömünkre nagyon hosszú a lista. Szoktunk például iskolakezdési akciót tartani, vagy most éppen olyan rászoruló diákoknak fizetjük a felkészülését, akik megbuktak. Az a jó, hogy ebben az igazából baráti társaságból mindenki első szóra jön mindig és ugyanúgy gondolkoznak, ahogy mi, hogy kötelességünk segíteni!

Curtis barátai, középen Flórával, aki segítségükkel már át is esett a műtéten (Fotó: Facebook)

Így természetesen, amikor a társaság hallott Drávucz Rita kislányáról, azonnal felajánlották segítségüket. Mint ahogy akkor arról a Bors írt, jótékonysági meccsükön olyan sztárok mondtak rögtön igent az invitálására, mint Marics Peti, Várkonyi Attila, Abaházi Csaba, nem beszélve az Újpest öregfiúk csapatának legendás focistáiról. A teltházas rendezvény bevétele Flóra műtéti alapjába folyt be.