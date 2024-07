Megszakad a szív: Ez történt Tompos Kátya sírjával – Fotó

Néhány héttel ezelőtt még fehér rózsák és koszorúk borították Tompos Kátya sírját a Farkasréti temető művészparcellájában. A hétvégén azonban már teljesen más képet mutatott a kivételes szépségű és tehetségű színésznő végső nyughelye a budai sírkertben.

Tompos Kátya május végén hunyt el Fotó: Simon Moricz-Sabjan

A színésznő május utolsó napján hunyta le örökre a szemét. Tompos Kátya halála sokkolta az egész országot, hiszen nagyon hittek és szerettek volna segíteni a gyógyulásban. Sajnos azonban későn derült ki a nyilvánosság számára, hogy nagy a baj, és hiába az összefogás, a segítség már későn érkezett. Kátya szervezete feladta a küzdelmet.

A Bors már korábban beszámolt arról, hogy Kátyát a nyilvánosság teljes kizárásával kísérik utolsó útjára. Azt azonban senki nem tudta, hogy a temetésre június végén sor került, Kátyát a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra. A búcsúztató után néhány nappal még tele volt virággal és koszorúval a sír, a keresztre pedig a következőt vésték: Szeretünk Kátya.

Néhány hete még így nézett ki Tompos Kátya sírja Fotó: Bors

Tompos Kátya sírja meglepő látványt nyújt

A Bors olvasója a hétvégén elhunyt rokona sírját látogatta meg a Farkasréti temetőben. Elmondása alapján épp az autója felé ballagott, amikor meglátta Tompos Kátya végső nyughelyét, ami meglepő látványt nyújtott. A sok koszorút, virágot mind eltakarították, a földhalom teljesen rendezett volt. Ami pedig a legmeghatóbb, az egy fekete-fehér fotó a színésznőről, amit egyik gyászoló szerette helyezett a kereszt alá. A képen a következő, tollal írt üzenet olvasható:

„Nagyon hiányzol, Kátya”

Tompos Kátya sírjáról eltűntek a koszorúk Fotó: Bors olvasó

– Nagyszüleim nyugszanak a Farkasréti temetőben, gyakran meglátogatom őket. A hétvégén is így tettem. Már épp hazafelé tartottam, amikor megláttam, hogy Tompos Kátyát is ide temették. Nagyon szerettem őt, a My fair lady-ben is láttam, ezért elidőztem egy kicsit a sírjánál. Bízom benne, hogy hamarosan már egy hozzá méltó emlékhely áll majd a földkupac helyén, de tudom, hogy ehhez még idő kell

– mesélte olvasónk, Klára, aki néhány fotót is készített Kátya végső nyughelyéről.

"Nagyon hiányzol, Kátya" – áll a fekete-fehér fotó alatt Fotó: Bors olvasó

A 41 éves korában elhunyt Tompos Kátya sírköve vélhetően hamarosan elkészül, ám sok esetben közel egy évet is várni kell arra, hogy a föld megfelelő állapotba kerüljön egy méltó emlékmű felállításához.