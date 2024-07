Megdöbbentő változás: Így nézett ki korábban a Next Top Model Hungary sztárja - Fotó

Bár a TV2-n látható Next Top Model Hungary első évadát végül Mészáros Lili nyerte meg, a rangidősnek számító édesanya, Papp Gabi is komolyan letette a névjegyét a műsorban.

Papp Gabi megosztó versenyzője volt a Next Top Model Hungary műsorának (Fotó: Bors)

Ment az adok-kapok

A modellszakmában kifejezetten tapasztaltnak számító versenyző nem félt beleállni konfliktusokba, sőt, mintha kereste volna őket! Megosztó személyisége miatt több lánnyal is összekapott a villában, ami miatt akarata ellenére is ketté szakadt a csapat. Legemlékezetesebb összezördülése Vidéki Vivivel volt, a félresikerült páros fotózásuk után. Úgy érezte, Vivi ledominálta őt, a konfliktusukat pedig nem tudták egymás között elintézni. Vivi mellett teljes mellszélességgel állt ki Baranyi Panna: aki szintén megkapta a magáét Gabitól. Gabi akkor leszögezte: Pannát sem kinézete, sem viselkedése miatt nem tartja a modellszakmába illőnek. Így ha Gabi nem is nyerte meg a Next Top Model Hungary-t, garantáltan profitált belőle, hiszen az egyik legtöbb beszédtémát az ő viselkedése adta.

Bár nem ő nyert, valahol mégis győztesként távozott a műsorból (Fotó: TV2)

Next Top Model Hungary: Papp Gabi teste teljesen átalakult

Az Angliában élő modell nosztalgikus hangulatba került, és nem félt megmutatni, hogyan nézett ki 2016-ban, azaz 8 évvel ezelőtt. Akkoriban még a hosszú, kevésbé karakteres frizurára esküdött, és mintha az izmai sem lettek volna ennyire kidolgozottak.

Gabi fontosnak tartotta kiemelni, hogy nemcsak külsőleg, hanem mentálisan is rengeteget változott és fejlődött a két fotó között eltelt években, sőt, egy sorsfordító esemény is történt vele, ugyanis 2017-ben anya lett.

A szóban forgó képet ide kattintva tudod megnézni.

Tinikorában kutyatámadás áldozata lett

Papp Gabi idén márciusban a Borsnak mesélt arról, hogy rendhagyó külsővel vág neki a Next Top Model Hungary versenyének, ugyanis egy korábbi baleset nyomát viseli a testén.

– Tizennyolc éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem. Az első modellmunkáimat is már így, testileg sérülten kaptam meg. A támadás után sokáig rettegtem kutyák közelében lenni, terápiára is jártam, a lelki sebekkel is sokáig küzdöttem. Mára a kisebb testű kutyákkal megbarátkoztam, most lesz egy éve, hogy egy törpetacskó gazdája vagyok

- mesélt tavasszal a Borsnak Gabi.