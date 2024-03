Brutális kutyatámadás érte a TV2 új sztárját: a nyomokat örökre magán viseli

Vasárnap este szebbnél szebb nők költöznek a képernyőre: elstartol a TV2 várva várt műsora, a Next Top Model Hungary. A szakmai zsűri nemcsak a tökéletes külsőt keresi: az izgalmas kisugárzást is kutatják. Ebbe a képbe jól illik a műsorban szerencsét próbáló Papp Gabi, aki egy brutális kutyatámadás nyomait a mai napig magán viseli. A különleges szépségű nő a Borsnak mesélt magáról.

Papp Gabi is megméretteti magát a Next Top Model Hungary versenyében (Fotó: Trauninger Nikolett)

Thaiföldön indult Papp Gabi modellkarrierje

Az Amerikában 24 évadot megélt tehetségkutató valóságshow hazai szakmai zsűrijét a magyar divatszakma krémje alkotja: Axente Vanessa nemzetközi modell; a korábban modellkedő üzletasszony, Tomán Szabina; Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező. Őket kell meggyőzniük az első adásban a lányoknak arról, hogy alkalmasak topmodellnek. Köztük Papp Gabival, aki rendhagyó élettörténettel és külsővel vág bele a kalandba.

– 2011-ben kezdtem modellkedni – kezdett bele a Borsnak nyilatkozva Gabi. – Egy modellbarátnőm biztatott rá, hogy próbáljam ki magamat. Egy thaiföldi modellügynökség azonnal leszerződtetett, ki is költöztem oda. Ezután Ázsia több pontján is modellkedtem. Végül anyukám után Angliába költöztem.

Azon a ponton úgy éreztem, hogy sok mindent elértem, anyagilag jól állok, szeretnék már családot. 2017-ben meg is született a kislányom.

– Azóta csak elvétve volt modellmunkám, a Next Top Model Hungary lehet a nagy visszatérés – fogalmazott Gabi, aki a műsorban azt is szeretné megmutatni, hogy nem csak teljesen hibátlan külsővel lehet topmodell valaki.

Gabi ezt a profi fotót prezentálta magáról a zsűri előtt (Fotó: TV2)

Kutyatámadás érte Gabit „Elveszítettem a jobb fülemet"

– 18 éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem. Az első modellmunkáimat is már így, testileg sérülten kaptam meg – idézte fel Gabi. Míg telefonon interjúzunk, kutyaugatás hallatszik a háttérben.

– A támadás után sokáig rettegtem kutyák közelében lenni, terápiára is jártam, a lelki sebekkel is sokáig küzdöttem. Mára a kisebb testű kutyákkal megbarátkoztam, most lesz egy éve, hogy egy törpetacskó gazdája vagyok.

Papp Gabinak nagy tapasztalata van a modellkedésben, rutinosan viselte a csinosítgatást (Fotó: TV2)

A modell vallomása: „Mindig is fiús lány voltam"

Míg sok kislány gyermekként modell akar lenni, Gabinak meg sem fordult ilyesmi a fejében:

– Fiatalon atletizáltam, egyébként éppen Vasvári Viviennel sportoltam együtt. Válogatott bajnok voltam, de egy Achilles-ín szakadás kettétörte a pályafutásomat – idézte fel, majd hozzátette:



Mindig is fiús lány voltam.

– Pedig van két nővérem, de engem sosem érdekeltek a csajos dolgok, a ruhák. Sminkelni is csak azután tanultam meg, hogy modellkedni kezdtem. A vadóc énemből azért maradt még, például a testem nagy részét tetoválások borítják. Az elsőt épp a modellkarrierem elején varrattam: egy pillangót, ami azt szimbolizálja, hogy a nőiességem is egy bábból kel ki – tette hozzá Gabi, aki 34 éves létére rangidősnek számít a műsor jelentkezői között.

– A fülem, a tetkóim és a korom miatt rezeg a léc, hogy meggyőzöm-e a zsűrit. Mindenesetre bízom benne, hogy bebizonyosodik, hogy egyenlő esélyekkel indulok.

Hogy mit szól a TV2 Next Top Model Hungary szakmai zsűrije Gabihoz és a többi indulóhoz, az kiderült vasárnap 18:55-től.