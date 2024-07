"Te már ott vagy apánkkal" - megszólalt a család Love Island Tícián haláláról

Love Island Tícián halála sokkolta az országot, már csak azért is, mert az RTL valóságshowjának a győztese csupán 24 éves volt. Az információk szerint a híresség szívrohamban hunyt el, a végzetes éjszakán pedig párja volt mellette, aki sajnos már nem tudott segíteni rajta. Úgy, ahogy a mentősök sem, akik órákon keresztül küzdöttek a fiatal életéért, ám már nem tudták megmenteni... A család érthető módon teljesen összetört, Tícián testvérében azonban volt még annyi erő, hogy tájékoztassa a gyászolókat a továbbiakról.

Love Island Tícián testvére ezt kéri a gyászolóktól (Fotó: Facebook)

Love Island Tícián testvére: Te már ott vagy apánkkal

Lakatos Tíciánt százak búcsúztatják az interneten, ahol most a testvérének is feltűnt egy posztja. Kevin ebben arról ír, hogy felfoghatatlan számára, ami történt, és valójában még el sem hiszi ezt az egészet. Viszont muszáj erősnek maradnia, annak ellenére is, hogy Tícián mellett az édesapját is elvesztette nemrég. Akkor még testvérével együtt gyászolták a család fejét, s mivel akkor is hófehérbe öltözött mindenki, most is ezt várják el a barátoktól és az ismerősöktől is.

– Nagyon sokan hívtok, írtok nem tudok és nem is bírok egyesével válaszolni mindenkinek. Sajnos igaz, ma hajnalban elment a testvérem, a Mennyek országába örökre. Nem találom a szavakat, nem is tudok mit írni, fel sem fogtam még, hogy most ez megtörténik, hogy ez most igazi? A lényeg a lényeg, nem tudunk még semmi pontosat, amint tudni fogom, hogy mi hogy lesz, jelezni fogok – kezdte bejegyzésében a testvére.

Viszont, aki ismerte, szerette Tíciánt, az tudja róla, hogy ő Isten harcosa! És, hogy mekkora tűzzel hirdette itt a világban az ő igéjét. Megkérek minden barátot, testvért, ismerőst, hogy ne vegyetek fel feketét, aki jön! Nem kell hófehérbe, de a lényeg, hogy felül egy fehér póló, vagy egy valami legyen. Ez az egy ki kötésem van! Mert mikor apám elment, ő sem vett fel feketét, hófehérben volt.

Nem akarná, hogy feketében gyászolják őt. Kérlek titeket, ezt tartsatok tiszteletben. Nem érdekel senki véleménye, nincs kivétel senkinek! Aki meg mégis feketében jön, annak el kell mennie vagy így vagy úgy! Tíciánom, testvérem, bátyám, másik felem, te már ott vagy apánkkal, fentről vigyáztok már együtt ránk. Köszönök neked mindent. Tovább viszlek bátyám, folytatom, amit te elkezdtél megígérem neked – zárta szavait a gyászoló családtag.