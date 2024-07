Külföldre menekült Kiszel Tünde: nyilvánosan üzent Magyarországnak

Minden bizonnyal egyetlen dologra tud most minden magyar ember gondolni: rettenetesen meleg van. Hiába megy a légkondi az irodaházban, a buszon, a vonaton, vagy - ha szerencsések vagyunk - még otthon is, egyszerűen nem lehet megmaradni. Nem szabad kimerészkedni nap közben, mert pokoli a hőség. Ezt Kiszel Tünde is nehezen viseli, éppen ezért elmenekült Magyarországról, a rettenetes hőség elől, és meg sem állt a tengerpartig. Nagyon szereti Görögországot, és ott hűsíti testét. Most nyilvánosan üzent haza:

Sok szeretettel gondolok rátok a gyönyörű görög szigetről, Zakynthosról. Nagyon szeretem a görög életérzést, gyönyörű a tenger, a pálmafák, a leanderek. Finomak az ételek, az italok, most éppen egy finom bora-bora koktélt iszom

- árulta el.