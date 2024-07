Indul a Balaton Sound! Megérkeztek az első fotók

Borongós időben nyitotta meg ma 16.00 órakor a kapuit a 16. Balaton Sound. Zamárdi településén megrendezett esemény a Balaton legfontosabb fesztiválja, a jegyeladások szerint telt házzal dübörög majd, a heti bérletekből ugyanis már most többet adtak el, mint tavaly.

Borongós időben, megújult nagyszínpaddal várja az első bulizni vágyókat a Balaton Sound 2024-ben (Fotó: Bors)

Az első nap borongós időben indul, de a Balaton partja így is pezsgő életet mutat, az első vendégek már karszalaggal a kezükön sétálnak a bejáratnál. Az idei Sound Fesztivál teljesen megújult külsővel várja a bulizókat, a legszembetűnőbb változás az, hogy a nagyszínpad már nem a Balaton felé néz, hanem azzal párhuzamosan építették fel. A Tihanyban élők legnagyobb örömére…

A Balaton Sound nagyszínpada teljesen megújult

A nagyszínpad elképesztő méreteket ölt, nem csak az alap hatalmas, de 400 négyzetméternyi LED-fal világít és villog majd szerdától egészen szombatig. Ahol, ahogy minden évben, most is igazi világsztárok váltják majd egymást, az elektronikus zene rajongóinak legnagyobb örömére.

A fesztiválon természetesen lapunk munkatársa is végig jelen lesz, úgyhogy az olvasóink nem maradnak le semmilyen izgalmas hírről, ami Zamárdiban történik.

Elképesztő program

A Heineken Balaton Sound Nagyszínpadnak idén is egy hatalmas ledfal adja a díszletét, a fellépők sorában pedig az első napon érkezik délutántól az éjszakába haladva Andrea Lane, Hugel, Meduza, Purple Disco Machine és James Hype. Másnap ugyanitt kezd Metha, majd Mau P, Vintage Culture, Paul Kalkbrenner következik, éjféltől hajnal 3-ig pedig a Mathame formációt követi a Mind Against. Pénteken Yamina melegíti be a közönséget ezen a helyszínen, majd a színpadra lép John Newman, Lost Frequencies, Marshmello , Alison Wonderland, Borgore, Zomboy és Dublic & B'Andre. A zárónapon pedig a Heineken Nagyszínpadon ott lesz Ben Nicky, Nervo, Will Sparks és Timmy Trumpet. A nagyszínpad zárásaként pedig beindul egy monstre, négyórás hardstyle őrület, egy látványos EndShow-val, az elektronikus tánczene keményebb stílusaiban kiemelkedő holland szervezőcsapat, a Q-Dance prezentálásában. A fellépők közt pedig The Qreator, Sound Rush, Ran-D, Warface és Sefa, az est házigazdája pedig a „Hardstyle Hangja”, azaz DV8 lesz. De természetesen a többi színpad felhozatala sem akármi! Szóval talal magának minden elektro kedvelő kiváló bulikat a Soundon.