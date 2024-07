Horváth Éva nagyon kiakadt: „Teljesen le vagyok döbbenve!”

Szilvásvárad, és a mellette elterülő Szalajka-völgy a Bükk-hegység egyik leglátogatottabb és legszebb kirándulóhelye. Horváth Éva is így gondolja, ezért felkerekedtek a családjával, hogy a gyerkőcök saját szemükkel lássák. Például az ott található Fátyol-vízesést, amely egyedülálló természeti képződmény Magyarországon. A völgy gyalogosan és erdei kisvasúttal is bejárható, a sztáranyuka választása utóbbira esett, mert úgy gondolta, hogy fiai azt is nagyon fogják élvezni…

Horváth Éva gyermekeinek szeretné megmutatni csodálatos szülőhazájukat / Fotó: Facebook

Horváth Éva teljesen le van döbbenve

A sztáranyuka évek óta kétlaki életet él kedvesével és két imádnivaló fiukkal. Horváth Éva és családja számára nagyon bevált ez az életmód, fél évet a varázslatos Balin töltenek, fél évet itthon. A 7 éves Kristóf és a 3 éves Alex igazi világpolgárok, édesanyjuk örül, hogy mire felnőnek, három nyelvet fognak beszélni.

„Természetesen, mi csak magyarul beszélünk hozzájuk, de odakint az iskolában majd már angolul is tanulnak és a kinti bébiszittert pedig megkértük, balinézül is beszéljen velük. Így mire felnőnek, három nyelven fognak majd beszélni, ami hatalmas előnyt jelent majd nekik. Arról nem beszélve, hogy a kinti élettel, a más kultúra megismerésével nagyon nyitottak lesznek, igazi világpolgárok!”

– mondta korábban Éva a Ripost-nak.

A gyönyörű modell viszont azt is szeretné, ha a gyermekei megismernék szülőhazájukat is, ezért amikor itthon vannak, sokat kirándulnak. Most éppen a festői Szilvásvárad és környéke volt az úti cél, kisvasúttal indultak el bejárni a környéket, amit mostanra meg is bántak. A sztáranyuka Instagram-sztoriban mesélte, miért akadt ki ennyire.

Képzeljétek el, teljesen le vagyok döbbenve. 8800 forintot fizettünk 3 felnőtt, egy gyerekjegyért, Alexnek nem kellett még fizetni. Kisvasúttal megyünk a Szalajka-völgybe, és ez csak az odafelé vezető út ára, 17 ezer 600 forint lesz a teljes ennyi embernek oda-vissza ez a pár kilométer. Megmondom őszintén, teljesen le vagyok döbbenve ezektől az áraktól!

– mesélte követőinek közösségi oldalán Éva.