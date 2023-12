Kiss Daniella kitálat Ripli Zsuzsival való konfliktusáról

Kiss Daniella kiváltságosnak érzi magát, hogy részt vehetett a Farm VIP negyedik évadában. Bár nem volt könnyű számára megszokni a falusi, majd a nomád életmódot, mégis hatalmas kalandként élte meg a farmon töltött négy hetet. Számára véget ért a játék, de jó érzésekkel gondol minden percére.

Sokat tanult magáról, úgy érzi, sokkal kitartóbb lett, mint volt. (Fotó: TV2)

– Voltak mélypontjaim, de mindig sikerült átlendülnöm, és el tudtam fogadni a körülményeket. Nekem mindenhez kell egy kis idő, nem szertetem a változásokat. Emberek vagyunk, mindenkinek más az ingerküszöbe, van, aki gyorsan alkalmazkodik, nekem 2-3 napra szükségem van hozzá.

Mégis a legnehezebb a családom hiányát volt megélni. Hiányoztak a szüleim, a nagyszüleim és a párom, valamint a kiskutyám.

– A csapatmunka, a célok segítettek át a nehéz pillanatokon, amikor küzdöttünk a győzelemért, és időnk sem volt a problémáinkon gondolkodni. Elfogadtam a helyzetet, mert tudtam, hogy nem örökre szól. Igyekeztem mindig a jelenre és a feladatokra koncentrálni – kezdte lapunknak Dana, aki a legnagyobb félelmét is elárulta.

– Sokat edzek, fitt és egészséges csaj vagyok, de a játékoktól nagyon tartottam, nem tudtam, hogyan sikerül majd teljesítenem. A legnagyobb meglepetésemre helyt álltam csaknem mindenben.

Büszke vagyok magamra, de úgy érzem, még sok minden maradt bennem, amit nem tudtam megmutatni.

– Nagyon megszerettem a csapattársaimat, jó viszonyt ápoltam mindenkivel, egyedül Ripli Zsuzsival nem tudtunk együttműködni – fűzte hozzá.

Kiss Daniella számára a farmon töltött idő felért egy önismereti tréninggel Fotó: TV2

Nagy port kavart Dana és Ripli Zsuzsi múlt szombati párbaja, melyből végül a szépségkirálynő jött ki győztesen, annak ellenére, hogy a két versenyző előre megbeszélte az összecsapás végkimenetelét. Daniella tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta, egy taktikai lépés volt-e részéről, hogy kiejtse a színésznőt, vagy ténylegesen menet közben döntött úgy, nem hagyja magát elvérezni a párbajban.

A feladat során, a megbeszéltek ellenére meggondoltam magam. Nem volt tudatos, minden ott, azokban a pillanatokban dőlt el.

– Ahogy néztem a csapatom, miközben tudtam, hogy engem várnak vissza, magam mögé helyeztem az érzéseimet, hogy haza szeretnék menni, és elkezdtem küzdeni, és nyertem.

Zsuzsival sem ott, sem azóta nem beszéltük meg a történteket, de nem is köpködünk egymásra.

– Az akkor ott volt. De nem véletlen, hogy akarva, akaratlanul is kerültem azokat a szituációkat, pillanatokat, ahol ő ott volt. Most, hogy már visszanéztem a műsort, rájöttem, nem tehet róla, ő ilyen. Nem vagyok egy hadakozó típus, ezért sokszor nem is szólaltam fel ellene. De az is tény, hogy az ő távozása után váltunk igazán jó csapattá. Bent azt hittem, csak én érzem, hogy ő okozza a feszültséget, de már tudom, hogy mindenki más is ugyanezt gondolta – árulta el érdeklődésünkre.

Dana elárulta, taktikából ejtette-e ki Ripli Zsuzsit. (Fotó: TV2)

Valljuk be, nem könnyű a modern technika vívmányaitól távol, a megszokott városi pezsgésből kiszakadva, normád, falusi körülmények között teljesíteni. Daniellának sikerült, ám mint mondja, legalább ennyire volt fura visszarázódni a mindennapokba is.

Hazatérésem után még a villanykapcsolóra is rácsodálkoztam.

– Fura volt, hogy bármikor, bármit ehetek. Ha kávét akartam inni, az jutott eszembe, hogy tényleg nem kell hozzá tehenet fejni? Egy hétre volt szükségem, hogy teljesen visszaszokjak. Utólag látom, hogy sokkal nyugodtabb lettem, egy igazi önismereti tréning volt számomra – mondta mosolyogva a Borsnak.