Gáspár Zsolti elfogadta a gyermekei súlyos döntését

A Farm VIP házigazdája, Gáspár Zsolti gyerekei tudják: az édesapjuk soha semmit nem erőltetett rájuk a három gyer­mekére. Egyetlen dolgot kért Gabriellától, Nikoltól és Ni­ko­lász­tól: kövessék az álmaikat, és tegyenek meg mindent azért, hogy el is érjék őket. A gazda most a hot! magazinnak mesélt büszkén a felnőtt gyermekeiről, akik közösen hoztak döntést: nem követik az édesapjukat a média világába.

Gáspár Zsolti nagyon büszke a gyerekeire, Nikolászra, Gabira és Nikolra, ám ők már nem szeretnének a nyilvánosság előtt szerepelni. Ez a fotó is évekkel ezelőtt készült. – Fotó: archív / hot! magazin

– Ki akarnak maradni ebből az őrületből. Még fiatal voltam, amikor megfogadtam, hogy mindenben támogatom majd a gyermekeimet, pont úgy, ahogy a szüleink velünk tették. Nekik nem állt módjukban, hogy egyetemre küldjenek, de szakmákat adtak a kezünkbe, és engedték, hogy a saját utunkat járjunk – kezdte Zsolti, aki büszkén árulta el, hogy a fiatalabbik lánya éppen a napokban tette le az államvizsgát. – Nikol a Metropolitan Egyetemen végzett közgazdászként, amivel a családunk első diplomása lett. Úgy döntött, hogy belevág a mesterképzésbe. Fantasztikus látni, ahogy a gyerekek kiteljesednek, és örömüket lelik abban, amit csinálnak – lelkendezett a gazda, majd kitért az ikerpár másik felére, Ni­ko­lász­ra is, aki egy igazán édes szakmát választott magának. – A kisfiam, Nikolász cukrásznak tanul, és hihetetlenül ügyes is benne. Ő is idén végez, és szeretne elhelyezkedni a szakmájában. Olyan, saját recepteken alapuló csodákat süt, hogy az egész család, de még a szomszédság is összeszalad, ha az utcában megérzik, hogy valami készül! Rá is mérhetetlenül büszke vagyok, köszönet Zsuzsikának, a mestercukrásznak, akitől tanul.

Gáspár Zsolti nagyobbik lánya már a saját lábán áll

Az édesapa hozzátette: a három gyermeke közül egyedül a fiában látta az ambíciót arra, hogy az ismertség útjára lépjen.

– Benne mindig ott bujkált az a fajta exhibicionizmus, ami bennem.

Egy darabig influenszerkedett is, de már leginkább a tanulmányaira koncentrál. Nem lepődnék meg, ha egy szép napon az ő kreálmányát választanák meg az ország tortájának

– árulta el lapunknak Zsolti, majd ejtett néhány szót az elsőszülött lányáról is. – Gab­ri­el­la a legidősebb a gyerekek közül, és természetesen ő az, aki leginkább a saját lábán áll. A családi vállalkozásban vállalt szerepet, sok időt töltünk együtt, amit élvezek. Boldoggá tesz, hogy érdeklődik az üzlet iránt, hiszen így biztos kezekbe helyezhetem a családunk jövőjét, ha én elfáradnék és úgy döntenék, hogy visszavonulok – fogalmazott a három gyerekes édesapa.