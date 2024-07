Rémálommá vált Debreczeni Zita és gyermekei utazása

Az elmúlt hetekben másról sem hallani, hogy a repülőtársaságok vagy törlik a járataikat, vagy hatalmas késéssel indultak gépeik. Debreczeni Zita ennek ellenére bizakodva ment két kisfiával a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, hogy Olaszországba repüljenek. A sztáranyuka most ráadásul férje, Gianni Annoni nélkül vállalta az utazást, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Nem elég, hogy az ő gépük is hatalmas késéssel indult, de két órát az álló repülőgépen kellett tölteniük úgy, hogy a repülőtársaság se vizet, se ételt nem adott nekik.

Debreczeni Zita kivételesen férje, Gianni nélkül vágott neki a két gyerkőccel az útnak (Fotó: Szabolcs László)

Debreczeni Zita fiaival átélte a reptéri poklot

Rengeteget lehetett olvasni, hallani a hírekben az utóbbi időben, hogy sok repülőjáratot töröltek, vagy csak hatalmas késéssel indultak, vagy éppen turisták rekedtek külföldön emiatt. Debreczeni Zita bízott benne, hogy nekik szerencséjük lesz, Gianni nélkül, hármasban kisfiaival boldogan érkeztek a repülőtérre. De a várva várt utazás rémálommá vált.

− 2 gyerekkel repülni egyedül?! Nekem sima liba! Wizzair: Fogd meg a söröm – kezdte Instgaram-posztját Debreczeni Zita, aki 1 és 4 éves fiaival utazott Olaszországba.

4 óra késés és az utolsó két órát a gépen várakozva! Hulla fáradtan, alvás időben… Se egy pohár víz vagy étel (szerencsére én mindent pakoltam)… Köszönöm az utasoknak, hogy próbáltak megértőek lenni, bár volt egy pont nálam, hogy most leülök a földre és összeroppanok.

Trokán Nóra elsőként kommentelt a sztáranyuka írásához: Ez egyedül is rémálom, hős vagy!

De többen is hozzászóltak, megírva, hogy velük is pont ez, vagy nagyon hasonló történt. Az egyik érdeklődő kérdésre, hogy akkor végül is minden rendben volt-e, Debreczeni Zita így válaszolt viccesen:

− Egy kedves utas miután leszálltunk csak annyit mondott “egy hős vagy”! Én csak annyit tudtam mondani miközben Gegi hordozóban rajtam, a vállamon a pelenkázó, a gyerek táskája, mert nyilván már nem akarta cipelni, a másik kezemmel toltam a babakocsit, miközben Gianfi elfutott, hogy “MA ESTE BERÚGOK!” Bár nem sikerült.