Ilyen az igazi szerelem: Debreczeni Zita megható fotóval köszöntette férjét házassági évfordulójukon

Mostanság óriási a boldogság az Annoni házaspárnál, hiszen, – ahogy arról mi is beszámoltunk – nemrég született meg a második gyermekük, akiről már az elő fotót is megosztották, most pedig ismét ünnepelhetnek.

Az Annoni házaspár örömünnep a mai Fotó: Laszlo Sulyok / Ripost

Debreczeni Zita Instagram-bejegyzés szerint ugyanis férjével, Gianni Annonival házassági évfordulót ünnepelnek. A gyönyörű modell és az étterem-tulajdonos 6 évvel ezelőtt, 2017. március 31-én házasodott össze. A jeles nap alkalmából pedig az újdonsült anyuka egy megható fotót is megosztott az esküvőjükről, melyen még a vak is látja, hogy egyszerűen odavannak egymásért.

Hova rohan az idő?

