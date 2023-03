Gratulálunk! Újra édesanya lett Debreczeni Zita - meg is mutatták a babát

Nagy meglepetést okozott, amikor néhány hónapja Debreczeni Zita és Gianni Annoni bejelentették, hogy kistestvére lesz fiuknak, Gianfranco Máténak. A páros ugyanis remekül titkolta a gyönyörű fotós várandósságát. Azóta is csak elvétve beszéltek a közelgő gyermekáldásról, Zita néhány napja a Borsnak mesélt a terhessége utolsó napjairól.

Már csak várakozunk, mi sem tudjuk már az időpontot

– mondta akkor a Borsnak Zita. – Csak egy ember tudja, ő pedig még a hasamban van, már csak tőle függ. Kicsit fáradt vagyok, ezek már az utolsó napok.

Aztán pénteken a közösségi oldalakon kezdett terjedni a hír, hogy meg is született az Annoni házaspár második csemetéje, de az érintettek nem szólaltak meg a gólyahírrel kapcsolatban. Szombaton Zita az Instagram-oldalára több képet is feltöltött sztoriba. A fotók mindegyikén gyönyörű virágokcsokrok láthatók, amik arra utalnak, hogy ajándékba kapta őket. És miután sem a születésnapja, sem a házassági évfordulója nem most van, elég egyértelmű, hogy mi a sok virág oka.

De ami még egyértelműbb, hogy az egyik képen a növények között megbújik egy ajándékcsomag, amiben babáknak való popsikrémek vannak. Ilyet pedig csak egyetlen esetben kap ajándékba az ember lánya.

Má ekkor minden jel arra utalt, hogy megérkezett Zita és Gianni második gyermeke. Gratulálunk nekik!

Megszületett a pár második gyermeke Fotó: Bognár Bogi

Megmutatták az új jövevényt

Az első gyanús jelek után Zita férje, Gianni erősítette meg második gyermekük születését: Insta-oldalán meg is mutatta a kisfiú lábacskáját.

Isten hozott, kicsi gyermekünk, Gregorio Ádám! Nagyon vártunk!

– írta a fotó mellé.

Más volt ez a terhesség

Debreczeni Zitát arról is kérdeztük a napokban, mennyivel másabb ez a várandósság, mint az első.

– Teljesen más volt, hiszen a Covid-világjárvány közben voltam várandós Gianfrancóval. Februárban töltöttem be a harmadik hónapot, márciusban mindent lezártak. Akkor még csak kettesben voltunk Giannival, sokkal többet tudtam pihenni, most nem így van. Egy örökmozgó, dackorszakos kétéves igényeit próbálom összehangolni a pihenéssel, és gyakrabban kell utána rohanni, mintsem ülve játszani vele. Bár lehet nem is dackorszakos, hanem csak egyszerűen az apjára, vagy az anyjára ütött – nevetett nagyot Zita.

– Gianfranco most kezdi észrevenni, a kismosott és fertőtlenített cumisüvegeket, melyek kisebbek az övénél. Amikor megkérdezem, hogy tudja-e kié a cumisüveg, mondja, hogy a babáé. Amikor pedig arra voltam kíváncsi, odaadja-e a kiságyat a babának, arra azért még nemet mondott. Úgy már nyitottabb volt, hogy majd a kicsivel együtt alszanak benne. Persze egy két és féléves kisgyereknek még nehéz elmagyarázni, hogy jön a kistesó, majd a gyakorlatban meglátja. Az biztos, mozgalmas időszak elé nézünk, de Gianni igazi olasz apuka, aki mindenben segít a kicsik körül!