Dancs Annamari: „A férjem mellett visszataláltam önmagamhoz”

Hogy fogadtak az Operettszínházban a kollégák? Minden jelentős operettben, musicalben játszottál.

Élveztem a feladatokat, és megfogadtam anyukám jó tanácsát: a mosoly és a jó szó nem kerül pénzbe. Én a továbbfejlődésemért jöttem Budapestre, nem pedig azért, hogy átvegyem bárkinek a helyét vagy a szerepét.

A színésznő 2010 óta a Budapesti Operettszínház tagja (Fotó: archív / hot magazin)

„Féltettük az édesapámat”

Nem csupán szép emlékeket hoztál odaátról. Kisiskolásként végigélted a Ceauşescu-rendszer bukását. Mire emlékszel ebből?

Büszke vagyok arra, hogy magyarnak és ott születtem, az értékrendemet is a szülőföldemnek köszönhetem. Az 1989-es forradalom idején én sítáborban voltam. Apukám éppen Kolozsvárott volt egy továbbképzésen. Egy moziban ült, és a filmben lövöldöztek – aztán fel kellett fogni, hogy az utcán is. Féltettük, el ne vigyék őt katonának. Egy benzinkút mellett volt a házunk, amit kiskatonák őriztek. Anyukám őket is ellátta. Gyönyörű családi emlék, amikor már a magyar himnuszt szabadon is lehetett énekelni.

A muzikális kislány kilencévesen lépett fel először(Fotó: archív / hot magazin)

2010 óta tagja vagy az Operettszínháznak. Nem hívtak máshová?

Próbálkoztak, de én hűséges típus vagyok: ez az anyaszínházam. Sok szép sikert, pillanatot megéltem-megélek itt, nem érzek késztetést, hogy vándoroljak. Jelenleg a Carmen című musical címszerepét játszom, és nagyon boldoggá tesz ez az előadás. Hálás vagyok, hogy egy ilyen szép feladatot bíztak rám.

A férjed élvezi, hogy színésznő a felesége?

Mindenben támogat. Üzletemberként is ott van minden koncertemen, bemutatómon és egyéb előadásomon. Négyszer adtuk elő eddig a Carmen musicalt, háromszor tapsolt a nézőtéren. Azt szoktam mondani: bajban, vajban együtt vagyunk. De inkább vajban…

Előttetek a nyár. Milyennek tervezitek?

Olaszországba utazunk, több hétre. Ádám velünk is lesz, az édesapjával is és persze Erdélyben is a nagyszülőkkel. Egy kis munka, koncertek, sok család – ezt szeretném. Az egészség mellett a család a legfontosabb.