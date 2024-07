Kikotyogták! Ez a világhírű sportoló szerepelhet a Dancing with the Starsban

Dancing with the Stars – Az már biztos, hogy idén jön a következő évad, ám egyelőre óriási a titkolózás a produkciót illetően. Vagyis eddig az volt, ám a műsor egyik lehetséges szereplője elkotyogta, hogy lehet ő is táncra perdül ősszel... Mondanunk sem kell, hogy a bejelentés alaposan felkavarta az állóvizet, már csak azért is, mert egy világhírű sportolóról van szó.

Dancing with the Stars: Hosszú Katinka szerepelhet a műsorban (Fotó: TV2)

Dancing with the Stars: világhírű sportoló léphet a parkettre

Hosszú Katinka az olimpiai úszóversenyek szakkommentátora lesz, ám még mielőtt a vízisportokra került volna a sor, feltették a úszónőnek a nagy kérdést: szeret-e táncolni? Kiderült, hogy igen, bár a közönséget annyira nem szereti maga körül, inkább a négy fal között lépi ki a sasszét. A kérdező azonban nem érte be ennyivel, tovább fűzte a sztorit azzal, hogy legjobb tudása szerint Katinka egy táncos showműsorban fog parkettre lépni idén. Bajnokunk erre elárulta, tényleg meghívták táncolni a Dancing with the Stars című televíziós showba, de még nem adott választ. Azaz Katinka hezitál, de egyáltalán nem kizárt, hogy láthassuk őt tangó vagy éppen salsa közben...

Voltak meglepetések

Jól tudjuk, hogy a Dancing with the Stars híres a meglepetésekről és a váratlan húzásokról... Így történhetett meg az, hogy az első évadban Gabriela Spanic is parkettre lépett, majd később a zsűriszékbe is beült, nem sokkal utána pedig Facundo Arana osztotta a pontokat a versenyzőknek. Idén minden bizonnyal óriási dobás lehetne Katinka, de az is lehet, hogy más világsztárok is parkettre lépnek.