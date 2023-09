Nem lehet máshova nézni: Gabriela Spanic dekoltázsa mindenkit magával ragad

Decemberben tölti be az 50. életévét a telenovellák koronázatlan királynője, Gabriela Spanic. A venezuelai származású színésznő azonban nemcsak a televíziók képernyőin, de a kifutók világában is otthonosan mozog. Ugyanis fiatalkorában szépségversenyen vett rész, ami után egyenes út vezetett a modell karrier felé.

Gabriela Spanic nemrég egy rangos eseményen vett rész, ahol egy elismerést, a Forjadores de Mexico-t kapta meg. A színésznő egy testre simuló, vörös ruhában nyűgözte le a jelenlévőket. Nem is csoda, hogy bevállalt egy ilyen darabot, mert irigylésre méltó az alakja. A kommentelői nem győzték dicsérni a színésznőt, több bókot kapott, mint ahány részes egy-egy sorozata.

Gratulálok, szerelmem!” „Te egy díva vagy, csak így tovább az utadon!

– gratulálnak a rajongók Gabriela Spanicnak. Az igazán dekoltázshangsúlyos képeket lapozással éred el.

Árpa Attilát is meghódította

Gabriela Spanic lábai előtt hevernek a férfiak. Azonban nála magas a mérce, ha valaki a szívét szeretné meghódítani. Tavaly Gaby elmondta, hogy ki számít a zsánerének.

„Hogyne emlékeznék Árpa Attilára! Ő tényleg minden értelemben maga a hun! Egyébként is minden tiszteletem és rajongásom a magyar férfiaké. Nálatok minden férfi szokatlanul jóképű, nagyon vonzó. Attila kifejezetten a zsánerem, hiszen szép magas, széles a háta, szép formás a válla és izmos is. És meg van benne a számomra egyik legvonzóbb tulajdonság, humoros. Számomra fontos, hogy egy férfi meg tudjon nevettetni. Emellett táncolni is tud, ami egy újabb jó pont nálam. Szóval összegezném: Árpa Attila egy tökéletes pasi” – nyilatkozta korábban Gabriela Spanic a Borsnak.

Nem meglepő, hogy ezt mondta a színésznő, hiszen a tavalyi év Nagy Ő-je is szemet vetett rá, és a Dancing with the Stars szünetében egy szál rózsával is meglepte.