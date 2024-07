Csisztu Zsuzsa: „Vannak az életben kiszámíthatatlan helyzetek”

A sok sportesemény ellenére lesz olyan hétvége, amikor otthon lesz (Fotó: Szabolcs László/hot magazin)

„Ez egy többismeretlenes egyenlet”

Akárhogy is, rengeteget dolgozol a nyáron. Hogyan fér bele a mindennapjaidba a családi élet?

A családi életben nyáron az a legnagyobb kihívás, ahol még iskolás vagy akár még kisebb gyerekek vannak, hogy miként szervezzük meg a logisztikát. Tanítási időszakban minden egy megszokott rendben megy. Ma, az interjú napján szokás szerint én keltem legkorábban, megcsináltam a nagyfiamnak a reggelit és az uzsonnát, mert ő indul elsőként. Utána kel a kicsi és a férjem, nekik is reggeli, uzsonna és a többi. Utána nekiálltam megfőzni az ebédet, közben bekapcsolódtam egy online értekezletbe, telefonáltam nagyjából háromezerszer, és most itt beszélgetünk. Innen megyek tovább a dolgomra, délután Adriánért az iskolába, majd úszóedzésre viszem, közben pedig, ha várok valahol 5-10 percet, akkor laptopról folyamatosan dolgozom. Most megy az Eb, utána a Forma–1 Magyar Nagydíj, és már kezdődik is az olimpia, szóval ez egy többismeretlenes egyenlet. Éppen a múlt héten raktuk össze, hogyan néz majd ki a gyerekek nyara. Krisztián megy majd egy ötnapos angliai utazásra az iskolája szervezésében, Adriánt pedig tegnap írattam be két sporttáborba. A férjemmel, az édesanyjával és baráti, családi segítséggel oldjuk majd meg, hogy ki hozza-viszi a gyerekeket. A kis határidőnaplóm azzal van tele, hogy melyik fiú mikor hol van a nyáron. De ez év közben is egy külön mutatvány, viszont nem gondolom, hogy más családoknál ne ugyanígy működne.

A sportriporter naplója tele van azzal, hogy melyik fiú mikor hol van a nyáron (Fotó: Szabolcs László/hot magazin)

Akkor idén szó sem lehet nyaralásról?

Nem, idén nem nagyon lesz közös nyaralás; a gyerekeknek is elmagyaráztuk, hogy ez egy ilyen extra év. Annyit azért már látunk előre, hogy az iskolakezdés előtt ki tudunk csípni magunknak egy hetet, és el tudunk utazni együtt egy hétre. A korábbi nyaraim is elfoglaltak voltak – atlétikai vébé, Giro d’Italia kerékpárverseny, vizes vébé –, de az idei a szokásosnál is feszítettebb. De szerencsére lesznek olyan hétvégék, amikor véletlenül én is itthon vagyok (nevet), és a baráti körünkből is sokan hívtak az ország minden pontjára. Lesz olyan, hogy csak a gyerekek mennek a barátaikhoz. Illetve, mivel Krisztián már fiatal felnőtt, az édesapjával mennek majd egy apa-fiú programra, ami egy igazi, férfias fizikai erőpróba lesz. A gyerekek korával és növekedésével lépést kell tartani. Nagyon egyszerű volna minden nyáron ugyanazt csinálni és ugyanazokba a táborokba küldeni őket, de hát kinövik. Ez van.