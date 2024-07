Búcsúzik Kiss Ramóna Lékai Mátétól

10 nap múlva kezdődik a 2024-es olimpia. Mi, magyarok nagy reményekkel fogjuk figyelni a nyári játékokat, hiszen sok kiváló sportolónk jutott ki. A magyarok örömünnepet ültek, amikor a férfi és női kézilabdaválogatottunk is kijutott, és mindenki nagy sikerekben bízik. Így van ezzel Kiss Ramóna is, akinek a férje, a férfi válogatott kulcsembere. Ramóna nagyon büszke a férjére, még úgy is, ha egy időre búcsút kell neki intenie. Nem tudni, hogy Ramóna munkája megengedi-e, hogy a férjével utazzon, de annyi bizonyos, hogy Lékai Máté nagyon elfoglalt lesz Párizsban.