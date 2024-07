Bódi Csabi és a barátja, Zsombor: „Egymást tartottuk életben”

A mai zord világban igazán ritkaságnak számít, ha valakinek igaz barátság jutott osztályrészül. Ezért is tartja magát elképesztően szerencsésnek Bódi Csabi, aki fogadott testvéreként tekint a barátjára.

Bódi Csabi és fogadott testvérére, Zsombor (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Egymást tartották életben

– Még 2017-ben az építkezésem kapcsán megkárosítottak húszmillió forinttal, az egész tetőmet újra kellett rakni, mivel rossz minőségben volt kivitelezve. Zsombinak fatelepe van, én pedig ismeretlenül felhívtam, majd segítséget kaptam tőle. Ekkor kialakult egy szimpátia köztünk, de nem kerestük egymást. Később a szüleimnél készítettünk kocsibeállót, ahol szintén az ő segítségét kértem. Ott mélyült el a barátságunk, amikor 2020-ban mindketten elkaptuk a koronavírust.

Telefonon tartottuk egymást életben

– kezdte Csabi a hot! magazinnak.

Már hét éve elválaszthatatlanok (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Bódi Csabi befogadta a családba

Zsombor bevallja: először azt hitte, tréfálnak, amikor befogadták a Bódi családba. De amikor már minden családi rendezvényre hivatalos volt, és a famíliák közösen töltötték az ünnepeket, tudatosult benne az érzés.

– Csabi elképesztően önzetlen, és ez az egész családjáról elmondható. Amikor betegen feküdtem, volt, hogy egy forgatást is leállított, hogy tudjon segíteni. Sokan elítélik a származása miatt, abszolút jogtalanul. Más kultúrából származnak, de én is teljesen jól bele tudtam illeszkedni, és rengeteg mindennel egyet is értek. Csabi olyan típus, aki az utolsót is odaadja annak, aki fontos neki, de én nem azért barátkozom vele, hogy hasznom származzon belőle. Büszke vagyok rá, hogy ilyen barátom van, de nem menőzök vele mindenkinek – mondta Zsombi.

Azt vallják: a barátságuk alapja az az őszinteség, ami mindkettejük családját átjárja.

– Egymás támaszai vagyunk, de közöttünk nem történik pénzezés. Nem beszélgetünk az üzletről, és nincsenek is közös bizniszeink. Még az étteremben is azért harcolunk, hogy melyikünk fizessen – mesélte nevetve Zsombor.