Nyolc szabály a boldog házassághoz. Ez Beckhamék titka

Pont 25 éve annak, hogy David és Victoria Beckham kimondta egymásnak az igent. A házasságukból négy gyermek született – Brooklyn 25 éves, Romeo 21, Cruz 19, Harper 13 –, és mindketten sikeres karriert futottak be: az egykori Spice Girlből neves divattervező lett, az exfocista ma az Inter Miami csapatának társtulajdonosa. Ám a csillogás mögött Victoria és David üdí­tően hétköznapibb, mint gondolnánk. Vajon mi a titkuk? A hot! magazin a Beckhams című dokumentumfilm alapján összegyűjtötte, milyen út vezetett a kezdetektől az ikonná válásig, és megismerhetjük a házasságuk belső működését is. Nyolc szabályuk van, amit be kell tartaniuk.

A Beckham házaspár kapcsolata szigorú szabályokon alapul (Fotó: archív / hot! magazin)

Victoria és David Beckham szabályai

1. Legyen humorod!

Akik kettesben gyakran viccelődnek, azok együtt is maradnak!

Hiszünk a közös nevetés pozitív erejében

– állította egyszer Victoria, aki Daviddel együtt szívesen bemutatja vicces videókban a poénos oldalukat.

2. Szurkoljatok egymásnak!

Victoria a férje karrierje miatt a családjával előbb Manchesterből Madridba, majd Los Angelesbe költözött, és bár utálja a focit, szurkolóként gyakran megjelent a lelátón. Cserébe a divatkarrierjében a legnagyobb rajongója David lett, aki mindig ott ül a bemutatóin.

3. Fő a kompromisszum

Az elfoglalt házaspár a kezdetektől megosztja otthon a terheket.

– Mindent felesben csinálunk, legyen szó házimunkáról vagy a gyerekekről – mesélte Vic az Elle Spainnek, amelyből az Us Weekly idézett.

Én egyedül a főzésben nem vagyok jó, így az Davidre marad.

A konyha ez egykori focista területe (Fotó: archív / hot! magazin)

4. Tartsd életben a szikrát!

Victoria nyílt levélben üzente meg a fiatalkori énjének, miként maradhat vonzó a férje számára.

– Moss hajat, ápold a fogaidat, a körmeidet, öltözz a hétköznapokban is csinosan, ha azt akarod, hogy évek múlva is vonzónak találjon a párod – írta a Vogue-ban megjelent soraiban.

5 Közös érdeklődés

David és Victoria több mindent szeretnek együtt csinálni. Kettesben edzenek az otthoni edzőtermükben, és nagyra értékelik a minőségi italokat.

– Sosem mondok nemet a burgundira, a pezsgőre, egy 1942-es tequilára, ahogy David sem: ez a mi egyik közös hobbink – állította Posh az Elle Spainnek.