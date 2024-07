Angelina Jolie nem nyugszik bele: ha kell, törvényt szeg, de Brad Pitt bűnhődni fog

Tovább folyik a harc a színésznő és az FBI között. Angelina Jolie minden dokumentumot szeretne megkapni, amelyek a volt férje, Brad Pitt ellen folytatott nyomozással kapcsolatosak - írja a Life. Angelina Jolie nem adja fel: továbbra is harcol az FBI-jal. Azt szeretné elérni, hogy az ügynökség adja ki azokat a dokumentumokat, amik Brad Pitt 2016. szeptember 14-én egy magánrepülőgép fedélzetén történt tettei miatt indított nyomozással kapcsolatosak. Ugyebár ez volt az az eset, ami után beadta a színésznő a válókeresetet.

Angelina Jolie harcba szállt: az FBI ellen vetette be magát

Angelina Jolie és az FBI még mindig harcban állnak egymással a színésznő különböző iratokra vonatkozó követelése miatt, amelyek az ügynökségnek a volt férje, Brad Pitt ellen folytatott nyomozásával kapcsolatosak. A bírósági dokumentumok szerint az Igazságügyi Minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda ügyvédei tájékoztatták a bíróságot a 49 éves Angelina által indított ügyről.

Mindkét fél ügyvédei közölték a bírósággal: "A felek továbbra is találkoznak és egyeztetnek a még nyitott kérdésekről."

Angelina és az FBI folytatják a megbeszéléseket, és a jövő hónapban tájékoztatják a bírót.

Angelina elmondta, hogy egy az információszabadságról szóló törvény iránti kérelmet nyújtott be az FBI-hoz. A kérelemben arra kérték az FBI-t, hogy adja át a Brad állítólagos, 2016. szeptember 14-én egy magánrepülőgép fedélzetén történt tettei miatt indított nyomozással kapcsolatos dokumentumokat.

Mi történt a repülőn?

Egy különálló bírósági csatában a színésznő azt állította, hogy Brad Pitt fizikailag és verbálisan bántalmazta a repülőn.

Az ügyvédje szerint: "[Brad] fojtogatta az egyik gyereket, egy másikat pedig arcon ütött".

Ezen kívül Angelina azt mondta, hogy Brad megragadta és megrázta. Az ügyvédje azt is állította, hogy Brad sört öntött Angelinára és vörösbort a gyerekekre. Brad vitatta Angelina verzióját az eseményekről, tagadta, hogy a repülőn tettlegességre került volna sor. Angelina Jolie ezután az incidens után adta be a válókeresetet. A L.A. megyei Gyermek- és Családvédelmi Hivatal vizsgálatot indított, miután névtelenül felhívták a repülőgépen történt incidensről. Emellett az FBI ügynökei is vizsgálták az ügyet.

2016 novemberében Laura Eimiller, az FBI szóvivője bejelentette, hogy nem emelnek vádat Brad ellen.

"Az FBI megvizsgálta a körülményeket, és nem folytat további vizsgálatot. Az ügyben nem emeltek vádat" - mondta a nő.