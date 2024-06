Szoboszlai Dominik kemény üzenetet kapott a TV2 rapperétől

Mire pedig eljutunk a végső győzelemig (Mert miért ne?!), feltehetően te is kívülről tolod majd Hadas Alfréd Szoboszlai Dominikhez és persze a teljes magyar válogatotthoz írt dalát. A TV2 fiatal tehetségét most először és remélhetőleg nem utoljára ihlette meg a magyar foci, amiről az utóbbi években még az örök fanyalgók is elismerik, hogy szabad szemmel is jól látható szárnyalásban van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Marco Rossi fiai jelenleg a világranglista 26. helyén tanyáznak. A 22 éves szerző, előadó most a Borsnak mesélt a rendhagyó, de slágergyanús indulóról.

Hadas Alfréd dala lehet az idei EB magyar vonatkozású himnusza Fotó: Hadas Alfréd

„Aztán történt valami…”

– Hogy őszinte legyek, nem abba a generációba tartoznom, amelyik az anyatejjel szívta magába a foci, különösen a magyar foci szeretetét. Egész gyerekkoromban azt hallgattam, hogy a nemzeti válogatottunk a béka feneke alatt van és ez kicsit sem volt túlzás.

Aztán történt valami és fel-felkaptam a fejem egy-egy megmozdulás láttán.

– Itt van például a nyolc évvel ezelőtti EB-n, amikor elvertük az osztrákokat és ikszeltünk portugálokkal. Négy évvel később, már rendesen reméltem, hogy továbbmegyünk, de jött ugye a halálcsoport… Na, majd most – kezdte Hadas Alfréd, aki idén minden magyar meccset igyekszik élőben követni.

Reméljük, a rappernek igaza lesz és Szoboszlai Dominik ,megcsinálja! Fotó: YouTube

„Rossi gárdája és Szoboszlai Dominik hidat húztak a generációk közé”

– Az van, hogy hónapok óta érezhető a levegőben, hogy talán az idei EB-lehet az, ahol Szoboszlaiék visszatehetnek minket oda, ahová a magyar foci való. Engem is elkapott valami érthetetlen hevület és meg is született bennem a dal, amiben minden benne van, amit érzek. Az az izgalom, az a feszültség és az a lendület, amit a remény ad. Szerintem a srácok is érzik, hogy mekkora bizalommal vagyunk most irántuk. Rossi gárdája valahogy hidat húzott a generációk közé.

Ha idén, „csak” ez lesz az érdemük, nálam már ők az Európa, sőt világbajnokok!

– tette hozzá a rapper.

Íme a focihimnusz, amihez hamarosan klip is készül!