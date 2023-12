Súlyos sérülést szenvedett, meg kellett műteni a TV2 sztárját

Múlt kedden megműtöttek, két kis titán lemezkével vissza lett rögzítve a mellizom egy bizonyos része a felkarcsontra. Tudom-tudom, baromi jól hangzik. Ma viszont már megvolt a varratszedés és kb. egy hét múlva a kartartót is ledobhatom. Utána meg jöhet a gyógytorna, ami nem lesz rövid, de pozitívan állok hozzá. A baj már megtörtént, a jelenlegi helyzetből kell kihozni a legjobbat, hogy újra 100%-os legyek. Szóval aggodalomra semmi ok, never give up, a törött szárnyú kis veréb is egyszer csak felépül. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget mindenkinek, főleg az ünnepek előtt, hogy ne lábadozással teljenek a meghitt pillanatok