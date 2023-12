Üres lenne nélküle az élete: szívecskékkel jelentette be a boldog hírt Radics Gigi és Baranya Dávid

Egy egész ország siratja a Dancing With the Starst! Mennyi csodálatos produkciót láthattunk a Tv2 sikerműsorában! Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy T. Danny miképpen bizonyította be, hogy táncolnak született; hogy Marics Peti a macsós oldala mellett egy érzéki partner; hogy Radics Gigi bebizonyította a lehetetlent; Krausz Gábor és Mikes Anna lopott csókjáról nem is beszélve. Bár a műsor véget ért, az emlékek örökké bennünk élnek majd. De nemcsak nekünk, nézőknek jelentett nagyon sokat a show, hanem a versenyzőknek is. Krausz Gábor saját bevallása szerint ez rángatta ki élete legmélyebb pontjáról a válás után, de az egyedül maradt édesanyának, Radicsa Giginek is ez adott önbizalmat.

A jelek szerint azonban Gigi eddig bírta táncpartnere nélkül. Egy videót osztott meg, ahogyan az első fellépésükre készülnek, és hozzátette, hogy az életének szerves része lett a tánc. Azt sugallja, hogy külön táncórákat fog venni Baranya Dávidtól, partnere pedig szívecskét küldött kommentbe, és azt felelte, hogy "nem is hagyom, hogy szabadulj!"