Házasság első látásra: Petra is megszólalt Andris barátnőjéről

Dávid Petra a Házasság első látásra adásaiban többször is keveredett kétes szituációkba, egykori férjével, Andrissal ugyanis közel sem volt idilli a kapcsolatuk. Az elvált házaspár azóta jó viszont ápol egymással és mint nemrég kiderült, Andris megtalálta a boldogságot új barátnőjével, Rékával.

Petra már jóban van Andrissal, sok mindenben egyetértenek (Forrás: Dávid Petra)

Nem féltékenyek

Petra a Borsnak elmesélte, hogy egy ideje már tudott a dologról: − Mivel a forgatás sokkal korábban volt, mint a műsor adásba kerülése, ezért egy ideje már tudtam, hogy Andris összejött Rékával. Andris nagyon várta a pillanatot, hogy úgy mutasson be minket egymásnak, hogy én vagyok az exfelesége, ő pedig a leendő. Réka nagyon aranyos lány, kedvesen várt, snack-ekkel készült és jól is sikerült a találkozás. Igazság szerint egy kicsit belemosódtam az életükbe, hiszen képeket, videókat csináltunk Andrissal miközben Réka is otthon volt, sok közös anyag került ki rólunk. Ez viszont nem jelent gondot nekik, Réka nem féltékeny rám, nincs is oka rá.

Ha bárkiben is felmerülne, hogy én veszélyt jelentek az ő kapcsolatukra, az nem ugyanazt a műsort nézte.

Petra úgy véli, még mindig hihetetlen, hogy egy-egy kommentelő mennyire idealista. − Az emberek nagyon szeretnek bízni, de tényleg elgondolkodtak azon, hogy köztünk lehet bármi is? Már a műsor alatt is teljesen egyértelműen látszott, hogy menthetetlenek vagyunk, mert nagyon nem illünk össze. Az ilyen hozzászólások amúgy elég szórakoztatóak. A két szereplő egyébként sok mindenben egyetért, hasonló elképzeléseik vannak és hasonló területen is szeretnének érvényesülni.

A minket körülvevő szituációt mi sokkal jobban értjük, mint mások, mert mi benne voltunk.

Így áll az ismerkedéssel Petra

A csinos fitneszedző lapunknak elárulta, hogy a párkeresésben nem feltétlenül tett szert előnyre. − Az, hogy benne voltam a műsorban, szerintem nem segít az ismerkedésben, sőt. Bár volt olyan, aki bevallotta egy randin, hogy látott engem és nagyon bejött neki, mennyire türelmes és rendkívüli vagyok. Én azt gondolom, hogy aki részt vesz egy ilyen műsorban, annak számítania kell arra, hogy valamilyen sztereotípia körülveszi majd.