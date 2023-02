Kiderült: ezért romlott meg valójában Pásztor Erzsi és lánya kapcsolata

Pásztor Erzsi őszintén vallott a lányával való viszonyáról. A Kossuth-díjas színésznő betekintést engedett a múltjába is: elárulta, milyen nehezen viselte, hogy anno veszélyeztetett terhes volt Henriette-tel, akivel évekre megromlott a kapcsolata.

– Miután elváltam Holl Istvántól, a lányunk, Henriette megorrolt rám, ő ugyanis nagyon apás volt.

Nagyon sokáig úgy érezte, hogy a válásunk az én lelkemen szárad. Mostanra viszont, lekopogom, olyan jó a kapcsolatunk, hogy jobb már nem is lehetne.

Ő is elvált, a második férje meghalt, szóval nagyon sok csapás érte szegénykémet. Most érzem csak, hogy újra egymásra találtunk, mennyi minden van benne belőlem. Komolyan mondom, ez olyan gyönyörűség nekem, hogy elmondhatatlan. Soha nem erőltettem rá magam, hiszen neki teljesen más természete van, de rendkívül boldog vagyok, hogy végre egy húron pendülünk, nagyon egyformán jár az agyunk szinte mindenben. Ő sokáig nem szerette azt sem, hogy színésznő vagyok, de mára ez is teljesen föloldódott benne. Örömmel veszi a sikereimet, és büszke rám – mondta a sorry! magazinnak a színművésznő, aki azt is elárulta, nem volt könnyű a várandóssága, ugyanis kilenc hónapon át veszélyeztetett terhes volt.

A színésznő boldogabb már nem is lehet, hogy újra egymásra találtak lányával (Fotó: Nagy Zoltán)

– Semmit nem volt szabad csinálnom. Amikor a férjem nem volt otthon, elment vidékre játszani, lefürödtem, aztán lelógattam a lábamat ágyról, hogy amikor hazaér, majd ő megmossa nekem, ugyanis nem volt szabad hajolnom. Emlékszem, ha leejtettem a födőt, a földön hagytam.

Borzalmasan nehéz volt az én temperamentumommal hátradőlni.

A lányom apja minden órában hazatelefonált, hogy érdeklődjön a hogylétem felől. „Édesem! Nehogy csinálj valamit! – emlékezett vissza a színésznő, aki a szülés után hamar visszatért a színpadra, és azóta is szüntelenül játszik, mellyel óriási sikert és népszerűséget szerzett.